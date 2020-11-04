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ماذا سيحدث حال حصول ترامب وبايدن على عدد متساو من أصوات مندوبي المجمع الانتخابي؟
http://almnatiq.net/?p=918807
المناطق - وكالات

تستمر في الولايات المتحدة عملية فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة التي سيحدد نتائجها المجمع الانتخابي المكون بين 538 مندوبا، وسط تساؤلات حول احتمال التعادل في توزيع أصوات مندوبيه.

ويحتاج المرشح من أجل الفوز إلى أصوات 270 مندوبا على الأقل في المجمع الانتخابي، الذي يساوي عدد أعضائه عدد الدوائر الانتخابية للكونغرس الأمريكي.

ومع ذلك توجد هناك إمكانية حصول كل من المرشحين، الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، ونائب الرئيس السابق، الديمقراطي جو بايدن، على عدد متساو من أصوات المندوبين أي 269.

وينص التعديل الـ12 في الدستور الأمريكي على أن يتم، في حال التعادل نقل صلاحيات انتخاب الرئيس إلى مجلس النواب الأمريكي، المكون من 435 مشرعا والذي يعقد جلسة خاصة في يناير.

ويتكون مجلس النواب من وفود الولايات الأمريكية الـ51 ويتمتع كل وفد بصوت واحد، مما يعني أن المرشح بحاجة إلى الحصول على 26 صوتا من أصل 51 على الأقل للانتصار، بينما سيكون على مجلس الشيوخ اختيار نائب الرئيس.

وهذه الآلية تم استخدامها مرة واحدة فقط في تاريخ الولايات المتحدة حيث حدث ذلك عام 1825 لحسم الانتخابات التي فاز فيها جون كوينسي آدامز على منافسه، أندريو جاكسون.

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