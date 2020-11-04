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مركز إديسون: ترامب يتقدم على بايدن في ولايتي جورجيا وبنسلفانيا المتأرجحتين

مركز إديسون: ترامب يتقدم على بايدن في ولايتي جورجيا وبنسلفانيا المتأرجحتين
http://almnatiq.net/?p=918810
المناطق - وكالات

أفاد مركز إديسون للأبحاث المختص في مراقبة الانتخابات الأمريكية بتقدم المرشح الجمهوري، الرئيس دونالد ترامب، على منافسه الديمقراطي، جو بايدن، في ولايتي جورجيا وبنسلفانيا المتأرجحتين.

وأوضح المركز أن النتائج المرحلية تشير إلى حصول ترامب في جورجيا، التي يمنح الفوز فيها دعم 16 من مندوبي المجمع الانتخابي، على 50.3% مقابل 48.5% لدى بايدن، وذلك بعد إحصاء 93% من أصوات الناخبين.

وفي بنسلفانيا، التي تعطي 20 صوتا في المجمع الانتخابي، يتقدم ترامب بعد فرز 80% من أصوات الناخبين، بـ53.4% مقابل 45.3% لدى بايدن.

وتدخل جورجيا وبنسلفانيا، إلى جانب فلوريدا وأوهايو وكارولاينا الشمالية ومشيغان، في قائمة الولايات المتأرجحة التي تعتبر نتائج التصويت فيها من أهم عوامل الفوز في الانتخابات.

وجرت أمس الثلاثاء عمليات الاقتراع المباشر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون شخص بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، ما يمثل مشاركة قياسية في هذه الآلية التي اقتضتها متطلبات جائحة فيروس كورونا.

ويعتبر هذا السباق الانتخابي الأشرس منذ عقود عدة حيث يأتي في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع مستوى بطالة حاد والتوتر الناجم عن العنصرية وعنف الشرطة وما يرافقه من احتجاجات واسعة، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم بايدن على ترامب من حيث مستوى الشعبية.

كما جرت الثلاثاء انتخابات أعضاء مجلس النواب وثلث سيناتورات مجلس الشيوخ للكونغرس الأمريكي.

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