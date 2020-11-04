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وزير الشؤون البلدية المكلف: خدمة تأهيل المنشآت تهدف للارتقاء وتحسين جودة الحياة

وزير الشؤون البلدية المكلف: خدمة تأهيل المنشآت تهدف للارتقاء وتحسين جودة الحياة

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وزير الشؤون البلدية المكلف: خدمة تأهيل المنشآت تهدف للارتقاء وتحسين جودة الحياة

وزير الشؤون البلدية المكلف: خدمة تأهيل المنشآت تهدف للارتقاء وتحسين جودة الحياة
http://almnatiq.net/?p=918820

أطلق معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل خدمة تأھيل المنشآت لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة، بهدف رفع مستوى الخدمات التي تقدمھا، وذلك انطلاقًا من سعيھا الحثيث لتحسين مستوى جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في جميع مناطق ومدن المملكة، عبر الارتقاء بما تقدم لھم من خدمات.
وحددت الخدمة الجديدة التي تقدمها الوزارة الأسس والمعايير المعتمدة اللازمة لتتمكن المنشأة المتقدمة على شھادة التأھيل من الحصول عليھا، وفقاً للمعايير المحددة التي تشمل استيفاء معايير الأمن والسلامة، وأدلة التشغيل والصيانة والنظافة، والحفاظ على البيئة، والتخلص من النفايات، وآلية التدريب والتعامل مع حالات الطوارئ.
ووفقاً للنظام الجديد، فإن شھادة التأھيل تكون بمثابة مستندٍ رسمي يثبت كفاءة المنشأة، وقدرتھا على إدارة وتشغيل وصيانة محطة الوقود ومركز الخدمة وفقًا للأسس والمعايير المعتمدة.
وأكدت الوزارة أن نظام تأھيل المنشآت لإدارة وتشغيل محطات الوقود سيتم تشغيله على جميع متصفحات الويب لمختلف الأجھزة، حيث يتاح للمستفيدين من خلال تقديم طلب تأھيل المنشآت لإدارة وتشغيل محطات الوقود، عبر حساب المنشأة على النظام برقم السجل التجاري، أو رقم ھوية أحد الملاك.
وبحسب التطبيق، ستكون عملية التسجيل بعد التحقق من صحة البيانات المدخلة لتتمكن الشركة مباشرة من إنشاء حسابھا، على أن يرسل النظام المعاملة إلى الموظف المسؤول بعد استكمال الجوانب المطلوبة وفور الاعتماد، كما سيتم إخطار الشركة بالموافقة المبدئية، أو الرفض.
ويتميّز نظام التأھيل الجديد الذي تقدمه منصة بلدي بمعايير تأھيل محددة، وخطوات يسيرة تُمكن كل من المنشآت، وموظفي الوزارة من سرعة الإنجاز في وقت قصير، وجھد أقل.
مما يذكر أن أي منشأة تستطيع الحصول على شھادة التأھيل سواء كانت شركة أو منشأة فردية بعد تحقيق متطلبات التأهيل المعتمدة، لتحفيز الاستثمار الذي يھدف إليه معالي الوزير، وتتطلع إليه المملكة لدعم الاقتصاد المحلي،، عبر أتمتة مثل ھذه الخدمات، إضافة إلى دعم تطورھا بما يجذب ويشجّع المستثمرين على الاستثمار في محطات الوقود ومراكز الخدمة.

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