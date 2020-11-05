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بايدن يواصل تقدمه على ترامب ويفوز بويسكنسن

بايدن يواصل تقدمه على ترامب ويفوز بويسكنسن

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بايدن يواصل تقدمه على ترامب ويفوز بويسكنسن

بايدن يواصل تقدمه على ترامب ويفوز بويسكنسن
http://almnatiq.net/?p=918823
المناطق - وكالات

قالت وسائل إعلام أميركية، يوم الأربعاء، إن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية، جو بايدن، فاز بولاية بويسكونسن التي تمثل عشرة أصوات في المجمع الانتخابي.

وبحسب ما نقلت شبكة “بلومبيرغ” الأميركية، فإن بايدن حصل حتى الآن على 248 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي التي يصل عددها إلى 538.

ويحتاج المرشح الرئاسي في الولايات المتحدة إلى الحصول على 270 من أصوات الناخبين الكبار، بينما حصل ترامب على 214 صوتا حتى الآن.

في غضون ذلك، قال الرئيس الأميركي، يوم الأربعاء، إنه كان متقدما بالأمس في عدة ولايات، أمام منافسه الديمقراطي، جو بايدن، لكن النتائج بدأت تتغير بطريقة سحرية، فيما بادرت حملة بايدن، إلى إبداء التفاؤل بالفوز.

وندد المرشح الجمهوري، بما اعتبرهُ ظهورا لبطاقات انتخابية مفاجئة في محاولة لترجيح كفة بايدن الذي يتقدم حتى الآن بـ238 صوتا في المجمع الانتخابي.

قالت حملة الرئيس الأميركي،يوم الأربعاء، إنها تقدمت بطلب من أجل وقف فرز الأصوات في ولاية ميشغان، مضيفة أن الجمهوريين تم منعهم من عد الأصوات في بعض مناطق الولاية.

من ناحيتها، قالت حملة بايدن إنها ترجح أيضا فوز المرشح الديمقراطي، مؤكدة أنه سيحصل على أكثر من 270 صوتا المطلوبة لأجل الفوز.

وفي وقت سابق، أكد ترامب أنه “فاز” في الانتخابات، على الرغم من استمرار تعداد الأصوات، وقال في كلمة مقتضبة في البيت الأبيض “سنفوز بها (الانتخابات).. بالنسبة لي لقد فزنا بها بالفعل”.

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