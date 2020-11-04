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المالكي والسالم: الاتفاق جاهز لمقارعة الهلال

المالكي والسالم: الاتفاق جاهز لمقارعة الهلال
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المناطق - الدمام

أكد مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الكابتن أحمد المالكي على أن فريقه سيخوض المباراة برغبة الظفر بالنقاط الثلاث مشيراً بأنهم يدركون قوة الفريق المنافس لاسيما وأنه حامل اللقب، إلا أن رجال فارس الدهناء قادرين على تحقيق المطلوب.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده المالكي إلى جانب مهاجم الاتفاق عبد الله السالم للحديث عن مواجهة فارس الدهناء أمام الهلال ضمن مواجهات جولة لنلهم العالم بقمتنا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2020/2021.

وقال: “استعدينا جيداً للمباراة المهمة، والتي ندرك مدى قوتها أمام الهلال الذي يسعى للدفاع عن لقبه، ولكن لدينا الثقة الكبيرة بنجومنا لكسب المباراة”.

فيما شدد عبدالله السالم على صعوبة المباراة، إلا أنه أكد على رغبة فريقه لتقديم مباراة كبيرة مقرونة بالنتيجة وقال: “لاشك بأنها مباراة صعبة، وتحتاج فيها إلى اللعب بذكاء وأقل أخطاء للظفر بالنقاط الثلاث”.

ميدانياً أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الرئيس عصر اليوم الأربعاء على ملعب عبد الله الدبل بالنادي تحضيراً لمواجهة الهلال ضمن منافسات جولة لنلهم العالم بقمتنا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم ‪2020/2021.

وكان التدريب قد تركز على الجانب الفني بقيادة المدرب الوطني خالد العطوي حيث اشتمل في البداية على الإحماء ثم بعض التمارين اللياقية على الحواجز، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين حيث طبقت المجموعة الأولى عدداً من الجمل التكتيكية فيما خاضت المجموعة الثانية مناورة من لمستين على ثلث الملعب، واختتم المران بتنفيذ عدد من اللاعبين تدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.

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