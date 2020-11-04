مصر: عدم توافق الدول الثلاث حول منهجية استكمال مفاوضات سد النهضة

المناطق - الرياض

عقد وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا اجتماعاً، اليوم لمناقشة الإطار الأمثل لإدارة المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الأفريقي حول سد النهضة الإثيوبي.

وذكر بيان لوزارة الموارد المائية والري المصرية اليوم أنه اتضح خلال المناقشات عدم توافق الدول الثلاث حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة.

وقد اتفقت الدول الثلاث على أن ترفع كل منها تقريراً لجنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، يشمل مجريات الاجتماعات ورؤيتها حول سبل تنفيذ مخرجات اجتماعي هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي على مستوى القمة، اللذين عقدا يومي 26 يونيو و21 يوليو الماضي ، وأقرا بأن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.