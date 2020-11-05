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الأرصاد وحماية البيئة تدشن حملة “شواطئنا نحميها” للحفاظ على البيئة البحرية

أبرز المواد

الأرصاد وحماية البيئة تدشن حملة “شواطئنا نحميها” للحفاظ على البيئة البحرية

الأرصاد وحماية البيئة تدشن حملة “شواطئنا نحميها” للحفاظ على البيئة البحرية
http://almnatiq.net/?p=918841
المناطق - الرياض

دشن مدير عام الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المنطقة الشمالية المهندس ثامر البلوي اليوم، حملة “شواطئنا – نحميها” بمحافظة الوجه وذلك في شاطئ شرم زاعم السياحي .والتي ينظمها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي على مستوى المملكة.
وتهدف الحملة إلى نشر الوعي البيئي لدى المجتمع، وأهمية الحفاظ على بيئة المناطق الساحلية والمرافق العامة، وتشجيع العمل التطوعي في هذا الجانب، وتحفيز المجتمع بضرورة المحافظة على البيئة البحرية، وصون مواردها الطبيعية، وبقاء سواحل المملكة نظيفة خالية من التلوث.
وشارك في الحملة عدد من القطاعات الحكومية والجمعيات التطوعية ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة.

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