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الرياض.. الإطاحة بمواطن استدرج العاملين في تطبيقات التوصيل الإلكترونية لسلبهم

الرياض.. الإطاحة بمواطن استدرج العاملين في تطبيقات التوصيل الإلكترونية لسلبهم
http://almnatiq.net/?p=918844
المناطق - الرياض

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت ـ بفضل الله ـ عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن، في العقد الثالث من العمر، ثبت تورطه بارتكاب عددٍ من جرائم السلب، تمثلت باستدراج العاملين في تطبيقات النقل والتوصيل الإلكترونية والاعتداء على المارة، والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموالٍ قدرت بحوالي ( 30000 ) ريال إضافة إلى مقتنياتهم، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه، أقرّ بارتكاب عدد من الحوادث بذات النمط والسلوك الإجرامي في مواقع متفرقة بمدينة الرياض، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه كافة، لإحالته إلى النيابة العامة.

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