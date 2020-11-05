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السعودي محسن خلف يدخل موسوعة جينيس كأكبر لاعب كرة سلة في العالم بعمر 51 عاماً

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السعودي محسن خلف يدخل موسوعة جينيس كأكبر لاعب كرة سلة في العالم بعمر 51 عاماً

السعودي محسن خلف يدخل موسوعة جينيس كأكبر لاعب كرة سلة في العالم بعمر 51 عاماً
http://almnatiq.net/?p=918853
المناطق - الرياض

دخل لاعب المنتخب السعودي ونادي أحد لكرة السلة محسن خلف موسوعة غينيس للأرقام القياسية ، بعدما أصبح أكبر لاعب كرة سلة في العالم (من حيث العمر) ، يشارك في مباريات رسمية.
بدأ محسن مسيرته مع نادي أحد عام 1979 حصل على العديد من الألقاب على المستوى المحلي والخليجي والعربي والآسيوي ، ففي درجة الشباب حقق ثلاث بطولات في منطقة المدينة المنورة، وبطولة في فئة الأولمبي ، وعندما تم تصعيده للفريق الأول فتح خزانته لاحتواء 15 بطولة للدوري الممتاز، و14 بطولة كأس وثلاث بطولات نخبة وأربع بطولات خليج والمركز الثالث في بطولة العرب حتى اعتزاله في 2015 ، عندما شارك في نهائي الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة بعمر 51 عاما و 335 يوماً محققا لقبه الأخير مع ناديه أحد.
وعلى صعيد المنتخب التحق محسن بالمنتخب السعودي الذي عام 1986 ، حيث حصد بطولتي كأس الخليج وبطولة عربية وبطولة الملك عبد الله الدولية في الأردن وبطولة الشرطة العربية، وحصد المركز الثالث في بطولة آسيا.
وعلى المستوى الفردي حصد محسن لقب أفضل لاعب سعودي ست مرات ، ونال وسام الاتحاد الآسيوي لكرة السلة لمساهمته في تطوير اللعبة، وتم تكريمه من الاتحاد العماني كأكبر وأقدم لاعب مشارك في كأس الخليج عام 2013، وتم تكريمه من الاتحاد العربي في 2014 في الرباط للسبب ذاته ، وفي بطولة النخبة التي أقيمت في السعودية عام 2004 حصل على كأس هداف البطولة وهداف الثلاثيات، وأفضل لاعب سعودي في البطولة وأفضل لاعب في البطولة وأفضل لاعب في النهائي ، واختتم ذلك العام الأبرز له بالحصول على كأس اللاعب المثالي في بطولة الشرطة العربية في الرياض.

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