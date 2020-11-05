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مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

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رئيس الوزراء اليمني يخاطب النائب العام للتحقيق في إساءات وأكاذيب الجبواني

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رئيس الوزراء اليمني يخاطب النائب العام للتحقيق في إساءات وأكاذيب الجبواني

رئيس الوزراء اليمني يخاطب النائب العام للتحقيق في إساءات وأكاذيب الجبواني
http://almnatiq.net/?p=918857
المناطق - الرياض

شرع مكتب رئيس الوزراء اليمني في إجراءات يتم بموجبها التحقيق في جملة الإساءات والتشهير والأكاذيب والتحريض تجاه رئيس الوزراء معين عبدالملك، من قبل المدعو صالح الجبواني.
ونقلت كالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء اليمني إنه ” تمت مخاطبة النائب العام الدكتور علي الأعوش لاتخاذ إجراءات التحقيق في تلك الوقائع”.
وأضاف المصدر أنه أرفقت نسخة من تغريدات ومنشورات وتصريحات المدعو الجبواني في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي التي تعد جرائم يعاقب عليها القانون اليمني وفقا لأحكام قانون

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