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الجيش اليمني ينتزع مواقع استراتيجية في محافظة الجوف

الجيش اليمني ينتزع مواقع استراتيجية في محافظة الجوف
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المناطق - الرياض

أعلن الجيش اليمني اليوم سيطرته على مواقع جديدة وصفها بالمهمة في شمال معسكر الخنجر الاستراتيجي شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف، شمال شرق اليمن.
وقال قائد المحور الشمالي، قائد اللواء الأول، حرس الحدود في الجيش اليمني، العميد هيكل حنتف، إن وحدات من الجيش تمكنت من تحرير وتأمين مواقع خليف الأوعال، وشعب الدشيوان، وشعب الدقيقة، ذات الأهمية الاستراتيجية شمالي معسكر الخنجر، بعد معارك شرسة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأسفرت المعارك، وفقا للقائد العسكري، عن مصرع العشرات من المسلحين الحوثيين إعطاب وتدمير عربات وآليات ومعدات قتالية تابعة لهم.

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