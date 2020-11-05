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الأطاحة بمواطن إرتكب عددٍ من جرائم السلب باستدراج العاملين في تطبيقات النقل والتوصيل

الأطاحة بمواطن إرتكب عددٍ من جرائم السلب باستدراج العاملين في تطبيقات النقل والتوصيل

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الأطاحة بمواطن إرتكب عددٍ من جرائم السلب باستدراج العاملين في تطبيقات النقل والتوصيل

الأطاحة بمواطن إرتكب عددٍ من جرائم السلب باستدراج العاملين في تطبيقات النقل والتوصيل
http://almnatiq.net/?p=918880
المناطق_الرياض

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض من القبض على مواطن ثبت تورطه بارتكاب عددٍ من جرائم السلب، تمثلت باستدراج العاملين في تطبيقات النقل والتوصيل الإلكترونية والاعتداء على المارة، والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموالٍ قدرت بحوالي 30000 ريال إضافة إلى مقتنياتهم.

وفي التفاصيل فقد صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت ـ بفضل الله ـ عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن، في العقد الثالث من العمر، ثبت تورطه بارتكاب عددٍ من جرائم السلب، تمثلت باستدراج العاملين في تطبيقات النقل والتوصيل الإلكترونية والاعتداء على المارة، والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموالٍ قدرت بحوالي 30000 ريال إضافة إلى مقتنياتهم.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه، أقرّ بارتكاب عدد من الحوادث بذات النمط والسلوك الإجرامي في مواقع متفرقة بمدينة الرياض، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه كافة، لإحالته إلى النيابة العامة.

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