عمدة نيويورك لترامب: الاتهامات بتزوير الانتخابات “غير مشروعة”

وصف عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو الادعاءات بالتزوير التي أطلقها رئيس البلاد دونالد ترامب، بغير مشروعة ولا عادلة، داعياً سكان المدينة الأمريكية الراغبين في التظاهر لفعل ذلك بصورة سلمية.

وقال دي بلاسيو: “إذا ألمح أي شخص، بما في ذلك الرئيس، إلى حدوث تزوير، فهذا غير مشروع ولا عادل”، خلال مؤتمر صحافي رداً على تصريحات ترامب التي ادعى فيها أنه فاز بهذه الولاية، وزاعما حدوث “خداع للشعب الأمريكي”.

وأعلن ترامب “سنلجأ للمحكمة العليا. نريد وقف عملية التصويت بالكامل”، في الساعة 2.30 ت م (7.30 ت ج) أثناء الحفل الذي نظمه في البيت الأبيض بحضور 150 مدعوا.

كما أضاف عمدة نيويورك أن “هذا النوع من التصريحات قد تدفع الناس لـ”ارتكاب ممارسات سيئة”، رغم رضاءه عن الوضع على الأرض الذي شعر منه بأن البلاد “بعثت برسالة أنها تريد نتيجة سلمية”.