راتب شهري ومميزات أخرى.. «أرامكو» تُعلن فتح باب التسجيل لـ«برنامج التدريب الجامعي»

المناطق_الرياض

أعلنت شركة أرامكو موعد بدء التسجيل في برنامج التدريب الجامعي، وفق التفاصيل الموضحة أدناه:

كيفية التقديم:



التسجيل مغلق، يمكنكم التسجيل في الفترة المتاحة فقط.

للتسجيل لطلب الالتحاق ببرنامج التدريب الجامعي، يرجى الضغط هنا

للدخول إلى الملف الشخصي بعد التسجيل يرجى الضغط هنا.

الأهلية:

الأشخاص المؤهلين للتسجيل في هذا البرنامج هم الطلاب الذين تشترط جامعاتهم ممارستهم للتدريب العملي قبل التخرج، حيث ينظر في الطلبات بناءً على توفر الشواغر والمعايير التالية:

يجب ألاّ يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2 من 4 للتخصصات الفنية و2.50 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها. وتمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.

يجب أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الجامعة 8 أسابيع على الأقل.

يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من جامعته.

يجب على المتقدمين اتمام الفترة التدريبية بالكامل.

العوائد خلال فترة البرنامج

راتب شهري

سكن مجاني حسب التوفر/ الأهلية

النقل حسب خطة الشركة

تأمين طبي حسب خطة الشركة

الوثائق المطلوبة

على المرشحين لهذا البرنامج تقديم الوثائق التالية:

نسخة من بطاقة الأحوال المدنية

نسخة من كشف الدرجات الرسمي الأخير

خطاب من الجامعة يحتوي على غرض التدريب ومدته

أهداف البرنامج