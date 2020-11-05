راتب شهري ومميزات أخرى.. «أرامكو» تُعلن فتح باب التسجيل لـ«برنامج التدريب الجامعي»

أعلنت شركة أرامكو موعد بدء التسجيل في برنامج التدريب الجامعي، وفق التفاصيل الموضحة أدناه:
كيفية التقديم:
التسجيل مغلق، يمكنكم التسجيل في الفترة المتاحة فقط.
- للتسجيل لطلب الالتحاق ببرنامج التدريب الجامعي، يرجى الضغط هنا
- للدخول إلى الملف الشخصي بعد التسجيل يرجى الضغط هنا.
الأهلية:
الأشخاص المؤهلين للتسجيل في هذا البرنامج هم الطلاب الذين تشترط جامعاتهم ممارستهم للتدريب العملي قبل التخرج، حيث ينظر في الطلبات بناءً على توفر الشواغر والمعايير التالية:
- يجب ألاّ يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2 من 4 للتخصصات الفنية و2.50 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها. وتمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.
- يجب أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الجامعة 8 أسابيع على الأقل.
- يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من جامعته.
- يجب على المتقدمين اتمام الفترة التدريبية بالكامل.
العوائد خلال فترة البرنامج
- راتب شهري
- سكن مجاني حسب التوفر/ الأهلية
- النقل حسب خطة الشركة
- تأمين طبي حسب خطة الشركة
الوثائق المطلوبة
على المرشحين لهذا البرنامج تقديم الوثائق التالية:
- نسخة من بطاقة الأحوال المدنية
- نسخة من كشف الدرجات الرسمي الأخير
- خطاب من الجامعة يحتوي على غرض التدريب ومدته
أهداف البرنامج
البرنامج مصمم لاستيفاء الأهداف التالية:
- تزويد الطلاب بفرصة لإثراء خبراتهم الجامعية من خلال الربط بين الدراسات الأكاديمية والأوضاع العملية الفعلية. وستتاح أيضاً الفرصة للطلاب لتقييم اهتماماتهم المهنية في مجال تخصصهم.
- تمكين الكليات والجامعات من تقييم الإعداد الأكاديمي لطلابهم من خلال تقرير برنامج التدريب الجامعي الخاص بالطالب، والإفادات الشفهية، وتقارير تقييم العمل المقدمة من الرئيس المباشر للمشارك في أرامكو السعودية.
- تساعد مثل هذه التقييمات الكليات والجامعات على التأكد من فاعلية التدريب الأكاديمي في إعداد الطلاب لحياتهم العملية المستقبلية.
- إتاحة الفرصة للطلاب لاكتساب مهارات جديدة وتعويدهم على التفكير الابتكاري وتمكينهم من ممارسة مهارات حل المشاكل واتخاذ القرار.
التعليقات (٠) اضف تعليق