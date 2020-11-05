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رغم إعلان فوز بايدن بأريزونا.. نائب بالكونغرس يتوقع عكس ذلك!

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رغم إعلان فوز بايدن بأريزونا.. نائب بالكونغرس يتوقع عكس ذلك!

رغم إعلان فوز بايدن بأريزونا.. نائب بالكونغرس يتوقع عكس ذلك!
http://almnatiq.net/?p=918897
المناطق_وكالات

أعلن النائب الجمهوري آندي بيغز، عن ولاية أريزونا، الأربعاء، أنه يعتقد أن الرئيس دونالد ترمب سيفوز بولاية أريزونا في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وأنه لم يكن ينبغي إعلان الولاية لصالح بايدن ليلة الثلاثاء.

وقال بيغز في بيان حول الأصوات المعلقة في ولاية أريزونا: “ما زلت متفائلاً بشأن فرص الرئيس ترمب في الفوز بأصوات ولاية أريزونا عندما تتم معالجة جميع بطاقات الاقتراع القانونية وجدولتها”، بحسب ما نقل عنه موقع “بريتبارت” Breitbart الأميركي.

وتابع في بيانه “قلة من الناس يفهمون كيف يمكن لعملية جدولة التصويت في ولاية أريزونا أن تؤخر بعض النتائج لأيام بعد يوم الانتخابات، كما حدث في الانتخابات الأولية لعام 2016.. كما هو الحال في انتخابي، فإن اتجاهات الاقتراع، وتغير الاقتراع قبل يوم الانتخابات، والأدلة الملموسة على الأرض تشير جميعها إلى تضييق الهوامش في هذا السباق بسرعة”.

ودعا بيغز الذين أعلنوا فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن يجب أن يتراجعوا عنه: “أولئك الذين اعلنوا نتيجة أريزونا لصالح بايدن يجب أن يتراجعوا عن هذا التوقع حتى تتم معالجة جميع الأصوات القانونية وجدولتها”.

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