احدث الأخبار

كورونا حول العالم.. ارتفاع عدد الإصابات إلى 48 مليونا و437 ألفا و496 إصابة
أبرز المواد
 تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم.. وعيار 21 الأكثر مبيعا عند 199.81 ريال
أبرز المواد
 الجمهوريون يُبددون حلم الديمقراطيين بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي
أبرز المواد
 تركيا تُهدد فرنسا بعد حل منظمة الذئاب الرمادية الإرهابية
أبرز المواد
 ماكرون: نريد مواجهة الظلامية والتطرف… لا الإسلام
أبرز المواد
 رغم إعلان فوز بايدن بأريزونا.. نائب بالكونغرس يتوقع عكس ذلك!
أبرز المواد
 راتب شهري ومميزات أخرى.. «أرامكو» تُعلن فتح باب التسجيل لـ«برنامج التدريب الجامعي»
أبرز المواد
 هكذا وصلت المحاكم السعودية إلى الخصوم في منازلهم
أبرز المواد
 ترمب يستعد بفريق “نجوم” قانوني لحسم السباق الرئاسي
أبرز المواد
 عمدة نيويورك لترامب: الاتهامات بتزوير الانتخابات “غير مشروعة”
أبرز المواد
 خبيرة بعلم الأوبئة تكشف عرضًا جديدًا لدى المصابين بفيروس كورونا
أبرز المواد
 الأطاحة بمواطن إرتكب عددٍ من جرائم السلب باستدراج العاملين في تطبيقات النقل والتوصيل
أبرز المواد
كورونا حول العالم.. ارتفاع عدد الإصابات إلى 48 مليونا و437 ألفا و496 إصابة

كورونا حول العالم.. ارتفاع عدد الإصابات إلى 48 مليونا و437 ألفا و496 إصابة

أبرز المواد
تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم.. وعيار 21 الأكثر مبيعا عند 199.81 ريال

تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم.. وعيار 21 الأكثر مبيعا عند 199.81 ريال

أبرز المواد
الجمهوريون يُبددون حلم الديمقراطيين بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي

الجمهوريون يُبددون حلم الديمقراطيين بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي

أبرز المواد
تركيا تُهدد فرنسا بعد حل منظمة الذئاب الرمادية الإرهابية

تركيا تُهدد فرنسا بعد حل منظمة الذئاب الرمادية الإرهابية

أبرز المواد

تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم.. وعيار 21 الأكثر مبيعا عند 199.81 ريال

تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم.. وعيار 21 الأكثر مبيعا عند 199.81 ريال
http://almnatiq.net/?p=918911
المناطق_الرياض

شهدت أسعار الذهب في السعودية، تراجعا مستهل التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، مع تراجع أسعار المعدن الثمين عالميا.

 

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 228.35 ريال (60.89 دولار)، في بداية تعاملات الخميس، مقابل نحو 229.80 ريال ( 61.27 دولار) أمس الأربعاء.

 

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في المملكة إلى 199.81 ريال ( 53.28 دولار)، مقابل 201.07 ريال (53.62 دولار).

 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 171.26 ريال (45.67 دولار)، مقابل نحو 172.35 ريال (45.96 دولار)، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 133.20 ريال (35.52 دولار).

روابط ذات صلة

كورونا حول العالم.. ارتفاع عدد الإصابات إلى 48 مليونا و437 ألفا و496 إصابة

كورونا حول العالم.. ارتفاع عدد الإصابات إلى 48 مليونا و437 ألفا و496 إصابة
الجمهوريون يُبددون حلم الديمقراطيين بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي

الجمهوريون يُبددون حلم الديمقراطيين بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي
تركيا تُهدد فرنسا بعد حل منظمة الذئاب الرمادية الإرهابية

تركيا تُهدد فرنسا بعد حل منظمة الذئاب الرمادية الإرهابية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*