تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم.. وعيار 21 الأكثر مبيعا عند 199.81 ريال

شهدت أسعار الذهب في السعودية، تراجعا مستهل التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، مع تراجع أسعار المعدن الثمين عالميا.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 228.35 ريال (60.89 دولار)، في بداية تعاملات الخميس، مقابل نحو 229.80 ريال ( 61.27 دولار) أمس الأربعاء.

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في المملكة إلى 199.81 ريال ( 53.28 دولار)، مقابل 201.07 ريال (53.62 دولار).