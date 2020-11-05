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كورونا حول العالم.. ارتفاع عدد الإصابات إلى 48 مليونا و437 ألفا و496 إصابة

كورونا حول العالم.. ارتفاع عدد الإصابات إلى 48 مليونا و437 ألفا و496 إصابة

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كورونا حول العالم.. ارتفاع عدد الإصابات إلى 48 مليونا و437 ألفا و496 إصابة

كورونا حول العالم.. ارتفاع عدد الإصابات إلى 48 مليونا و437 ألفا و496 إصابة
http://almnatiq.net/?p=918916
المناطق_وكالات

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 48 مليونا و437 ألفا و496 إصابة، الخميس.

 

 

 

وسجلت فرنسا 40 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى مليون و230 ألفا و991 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 34 مليونا و673 ألفا و348 حالة.

 

 

 

وسجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا لحالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد مع رصد ما لا يقل عن 102591 إصابة جديدة، كما أبلغت المستشفيات في عدة ولايات عن ارتفاع في عدد المرضى.

 

وأبلغت 9 ولايات عن زيادات قياسية في الحالات، الأربعاء، وهي كولورادو وأيداهو وإنديانا ومين وميشيجان ومينيسوتا ورود آيلاند وواشنطن وويسكونسن.

 

 

 

وبالإضافة إلى ارتفاع الحالات، تجاوز عدد الحالات التي تحتاج للعلاج في المستشفى 50 ألفا لأول مرة منذ 3 أشهر.

 

وتشهد حالات الوفاة بسبب الفيروس ارتفاعا لكن ليس بنفس معدل الحالات. ويبلغ متوسط ​​عدد الوفيات اليومية في الولايات المتحدة 850 حالة وفاة، ارتفاعا من 700 في الشهر الماضي.

 

 

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل 28 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأربعاء، مقابل 17 حالة في اليوم السابق.

 

وأضافت اللجنة أن 20 من الحالات الجديدة إصابات قادمة من الخارج.

 

وجرى الكشف عن 24 إصابة جديدة خالية من الأعراض الأربعاء مقابل 28 حالة في اليوم السابق.

 

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن إلى 86115، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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