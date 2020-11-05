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المملكة تفوز بـ6 جوائز في أولمبياد البلقان للرياضيات.. وتلامس 400 فوز دولي

المملكة تفوز بـ6 جوائز في أولمبياد البلقان للرياضيات.. وتلامس 400 فوز دولي

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المملكة تفوز بـ6 جوائز في أولمبياد البلقان للرياضيات.. وتلامس 400 فوز دولي

المملكة تفوز بـ6 جوائز في أولمبياد البلقان للرياضيات.. وتلامس 400 فوز دولي
http://almnatiq.net/?p=918929

نجح 6 من طلاب التعليم بالشراكة مع “موهبة” في الفوز بـ6 جوائز دولية في أولمبياد البلقان للرياضيات الذي أقيم عن بعد، خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى 5 نوفمبر 2020م، والذي يعد من أعرق المسابقات على مستوى العالم، لتقترب بهذا العدد من ملامسة 400 فوز دولي طيلة 10 سنوات في جميع المسابقات.
وحصد الطلاب؛ حمزة الشيخي من تعليم مكة ميدالية فضية، ومحمد الدبيسي من تعليم الشرقية ميدالية برونزية، وأحمد البحراني من تعليم الشرقية ميدالية برونزية، ومروان خياط من تعليم مكة ميدالية برونزية، ومهدي البيك من تعليم الشرقية ميدالية برونزية، ومعاذ الغامدي من تعليم مكة شهادة تقدير.
ورفع معالي الأمين العام لـ”موهبة” الدكتور سعود المتحمي التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و سمو ولي العهد -حفظهما الله- على هذا الإنجاز الوطني العالمي الجديد، وعلى دعمهما غير المحدود لموهوبي الوطن.
وقال معاليه: إن هذا التألق والإنجاز تحقق بتوفيق من الله تعالى، ثم بدعم القيادة الرشيدة لكل ما من شأنه نشر ثقافة الموهبة والإبداع والابتكار في المجتمع، لمواصلة المسير نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويجسد ما تصبو إليه القيادة الرشيدة من رفع اسم المملكة في المسابقات الدولية، وتعزيز الثقة في القدرة الوطنية على المنافسة العالمية في مجال العلوم والرياضيات، ورفع وعي المجتمع بدور العلوم والرياضيات، وتنمية روح التنافس العلمي بين عناصر العملية التعليمية، إضافة إلى المساهمة في بناء جيل مبدع قادر على التعامل بلغة علمية.
وأضاف معالي الدكتور سعود المتحمي أن هذا الفوز جاء نتاج تعاون مثمر وبناء بين مؤسسة “موهبة” ووزارة التعليم وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، وجسد شراكة فاعلة تنعكس إيجابا على مجتمع الموهبة والإبداع في المملكة، وتتيح تقديم خدمات أكبر لرعاية وتدريب وتأهيل الموهوبين بشكل يدعم ويشجع مناخ الموهبة والإبداع ويخلق بيئة محفزة للموهوبين والموهوبات من طلبة وطالبات التعليم العام، لافتا إلى أن الفريق السعودي المشارك كان في أعلى درجات الجاهزية.
وشاركت المملكة، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” في أولمبياد البلقان للرياضيات بفريق ضم ستة طلبة، هم: حمزة الشيخي، ومعاذ الغامدي، ومروان الخياط من إدارة تعليم مكة المكرمة، ومحمد الدبيسي، وأحمد البحراني، ومهدي البيك من إدارة تعليم الشرقية، الذين تلقوا أكثر من 3000 ساعة تدريبية على أيدي نخبة من المدربين الوطنيين والعالميين المتميزين خلال رحلتهم في عالم مسابقات الرياضيات الدولي.
وتشارك المملكة سنويا في أولمبياد البلقان للرياضيات بدءًا من العام 2010، ولم تتمكن من المشاركة في العام 2013 لتعارض موعدها مع الاستعدادات النهائية للأولمبياد الدولي، وحققت خلال مشاركاتها التسع السابقة 36 جائزة؛ من بينها: ميداليتان ذهبيتان، و4 ميداليات فضية، و28 ميدالية برونزية، و2 شهادة تقدير.
ويكتسب أولمبياد البلقان للرياضيات أهميته من قوة الدول المشاركة ‏ودورها الرائد في تأسيس الأولمبياد الدولي للرياضيات في عام 1957م.
‏ يشار إلى أن “موهبة” نجحت من خلال تأهيل طلابها وتدريبهم، في تحقيق 396 جائزة دولية خلال السنوات العشر الماضية، وبنتائج غير مسبوقة، وفي مجالات علمية مهمة، ومنافسة دولية شرسة مع دول صناعية ومتقدمة في مختلف المجالات.

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