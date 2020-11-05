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وزارة الداخلية تحبط مخططاً إجرامياً لتهريب (2.496.950) قرص إمفيتامين وطن و229 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر والقبض على (13) متهماً
http://almnatiq.net/?p=918938
المناطق - واس

أعلنت وزارة الداخلية، أن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب وترويج المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت – بتوفيق الله – عن إحباط محاولات تهريب وترويج (2.496.950) مليونين وأربعمائة وستة وتسعين ألف وتسعمائة وخمسين قرص إمفيتامين، وطن و 229 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (13) ثلاثة عشر متهما بينهم (7) سبعة مقيمين من الجنسية اليمنية و(5) خمسة مواطنين ونازح واحد.
وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أن رجال المكافحة تمكنوا في ثلاث عمليات أمنية من تحقيق التالي:
أولاً: الإطاحة بخلية إجرامية بمدينة الرياض يمتهن عناصرها استقبال وترويج المواد المخدرة، حيث تم القبض عليهم، (3) ثلاثة مواطنين، وضُبِط في حوزتهم (2,014,940) قرص أمفيتامين مخدر.
ثانياً: الإطاحة بخلية إجرامية، في محافظة جدة، بعد قيام عناصرها باستقبال كمية من المواد المخدرة، حيث تم القبض عليهم، مواطن ونازح، وضُبِط في حوزتهم (482,000) قرص أمفيتامين مخدر.
ثالثاً: الإطاحة بخلية إجرامية بمنطقة عسير أثناء محاولة عناصرها تهريب كمية من المواد المخدرة إلى المملكة من اليمن بعد إخفاءها داخل شحنة (أسماك)، حيث تم القبض على مهربيها (3) مقيمين من الجنسية اليمنية، ومستقبلها ومعاونيه،(4) مقيمين من الجنسية اليمنية، ومواطن.
وأكد النقيب خالد النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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