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تعليم تبوك يبدأ في تسليم الأجهزة اللوحية التي وجه سمو أمير المنطقة بتأمينها على نفقته الخاصة

تعليم تبوك يبدأ في تسليم الأجهزة اللوحية التي وجه سمو أمير المنطقة بتأمينها على نفقته الخاصة

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تعليم تبوك يبدأ في تسليم الأجهزة اللوحية التي وجه سمو أمير المنطقة بتأمينها على نفقته الخاصة

تعليم تبوك يبدأ في تسليم الأجهزة اللوحية التي وجه سمو أمير المنطقة بتأمينها على نفقته الخاصة
http://almnatiq.net/?p=918944
تبوك - فايز السميري

إنفاذًا لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بتأمين عدد من الأجهزة اللوحية للطلاب والطالبات الذين يواصلون تعلمهم خارج منصة مدرستي  بالمنطقة في جميع مراحل التعليم العام، لاستخدامها في عملية التعلم.
بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك صباح اليوم الخميس في مقر الإدارة ومكاتب التعليم بتوزيع الأجهزة اللوحية لقوائم الطلاب والطالبات وذلك على نفقة سمو أمير منطقة تبوك الخاصة وفق قوائم أسماء الطلاب والطالبات المعدة في إدارة التعليم..
ورفع المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي أمير منطقة تبوك على هذه المبادرة، التي جاءت لتلمس حاجات الطلاب والطالبات التعليمية، امتدادا لمتابعة سموه المستمرة وحرصه وعنايته بأبنائه الطلبة، داعيًا المولى سبحانه أن يجزل له الأجر والمثوبة ، وأن يحفظ بلادنا في ظل قيادتها الحكيمة أيدها الله .

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