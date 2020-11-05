احدث الأخبار

رابطة تبوك الخضراء تطلق مبادرة (إكثار شجرة “البطم”)
منطقة تبوك
 “هدف”: زيادة مدة الدعم إلى عامين للموظفات السعوديات المستفيدات من برنامج النقل “وصول” بدلاً من عام
أبرز المواد
 تعليم تبوك يبدأ في تسليم الأجهزة اللوحية التي وجه سمو أمير المنطقة بتأمينها على نفقته الخاصة
منطقة تبوك
 الموارد البشرية : نتحقق مما نشر حول أحد مراكز الجوف لاتخاذ الإجراءات
أبرز المواد
 وزارة الداخلية تحبط مخططاً إجرامياً لتهريب (2.496.950) قرص إمفيتامين وطن و229 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر والقبض على (13) متهماً
أبرز المواد
 خلال خمس سنوات .. “مدن” ترفع نسبة أعداد المصانع الغذائية بـ 200% والمصانع الطبية بأكثر من 150%
أبرز المواد
 وزارة العدل: خدمة الموثق تنجز 26 ألف عملية توثيق خلال أكتوبر
أبرز المواد
 المملكة تفوز بـ6 جوائز في أولمبياد البلقان للرياضيات.. وتلامس 400 فوز دولي
أبرز المواد
 مكة: إغلاق 3 منشآت تجارية لم تلتزم بتطبيق إجراءات كورونا
أبرز المواد
 كورونا حول العالم.. ارتفاع عدد الإصابات إلى 48 مليونا و437 ألفا و496 إصابة
أبرز المواد
 تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم.. وعيار 21 الأكثر مبيعا عند 199.81 ريال
أبرز المواد
 الجمهوريون يُبددون حلم الديمقراطيين بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي
أبرز المواد
رابطة تبوك الخضراء تطلق مبادرة (إكثار شجرة “البطم”)

رابطة تبوك الخضراء تطلق مبادرة (إكثار شجرة “البطم”)

منطقة تبوك
“هدف”: زيادة مدة الدعم إلى عامين للموظفات السعوديات المستفيدات من برنامج النقل “وصول” بدلاً من عام

“هدف”: زيادة مدة الدعم إلى عامين للموظفات السعوديات المستفيدات من برنامج النقل “وصول” بدلاً من عام

أبرز المواد
تعليم تبوك يبدأ في تسليم الأجهزة اللوحية التي وجه سمو أمير المنطقة بتأمينها على نفقته الخاصة

تعليم تبوك يبدأ في تسليم الأجهزة اللوحية التي وجه سمو أمير المنطقة بتأمينها على نفقته الخاصة

منطقة تبوك
الموارد البشرية : نتحقق مما نشر حول أحد مراكز الجوف لاتخاذ الإجراءات

الموارد البشرية : نتحقق مما نشر حول أحد مراكز الجوف لاتخاذ الإجراءات

أبرز المواد

رابطة تبوك الخضراء تطلق مبادرة (إكثار شجرة “البطم”)

رابطة تبوك الخضراء تطلق مبادرة (إكثار شجرة “البطم”)
http://almnatiq.net/?p=918950
المناطق - تبوك
أعلنت رابطة تبوك الخضراء عن إطلاقها لبادرة إكثار شجرة ” البطم ” المهددة ب في مشروع وطني استمر لمدة 4 سنوات بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية.
وأوضحت الرابطة أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه ويهدف إلى الحفاظ على هذه الشجرة الواعدة والتي تعتبر من أهم أشجار الفاكهة البرية التي تمتاز بها بيئتنا المحلية.
وقالت ” إن المشروع الذي بدأ في عام 2017م قد مر من خلال ثلاثة مراحل علمية وتعليمية وتطوعية تم من خلالها توزيع البذور للأقسام الزراعية في الوزارات المتعاونة والشركات والمنظمات غير الربحية بعد القيام بأكثر من 60 رحلة من الرحلات الفردية وجماعية وبرامج التخضير بمشاركة ما يزيد عن 400 متطوع ومتطوعة بمشاركة التدريب التقني والتي تم من خلالها القيام بأعمال المسح الجغرافي لتواجد شجرة “البطم” في منطقة تبوك وخلافها من أشجار الفواكه البرية التي تحتاج لتطوير الاستثمارات بها” مضيفة أن الدراسات أظهرت نتائج مشجعة لتلك الأعمال لاسيما في أطراف المنطقة وفي البيئة الخاصة بحرم “نيوم” وفق الأُطر الإستراتيجية لعمل الرابطة البيئي الذي يضم مزيجاً وطنياً يراعي الامتداد الجغرافي للنبات ويكون بمثابة نموذج في العمل التطوعي البيئي بمنظومة تتسم بشمولية عمل يبرز دور المجتمع في الاهتمام بتنمية الغطاء النباتي بعمل يواكب المسار البيئي لرؤية المملكة 2030 بمشاركات القطاعات الثلاثة.
وثمنت رابطة تبوك الخضراء لكل الجهات والأفراد الذين تعاونوا معها للوصول لإطلاق هذا المشروع الوطني الضخم وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الذي دائما ما يدعم كل ما من شأنه تسهيل وتطوير المناشط التي يُسهم بها المواطن في المنطقة.
يذكر أن الرابطة تهدف من إكثار شجرة “البطم” إلى إعادة انتشار هذه الشجرة والاستفادة منها اقتصاديا بما تنتجه من الفستق عند تطعيمها والزيوت الطبية حيث أنها تعد من الأشجار البخورية ذات المردود البيئي والغذائي والطبي والتوسع بزراعتها يحقق جانباً من الاستثمار في البيئة والمنا والإسهام بجانب من الناتج المحلي الإجمالي – بمشيئة الله -.

روابط ذات صلة

تعليم تبوك يبدأ في تسليم الأجهزة اللوحية التي وجه سمو أمير المنطقة بتأمينها على نفقته الخاصة

تعليم تبوك يبدأ في تسليم الأجهزة اللوحية التي وجه سمو أمير المنطقة بتأمينها على نفقته الخاصة
محافظ البدع يترأس اجتماع المجلس المحلي ويشدد على الاحترازات

محافظ البدع يترأس اجتماع المجلس المحلي ويشدد على الاحترازات
محافظ تيماء يرأس اجتماع لجنه الأودية والشعاب بالمحافظة

محافظ تيماء يرأس اجتماع لجنه الأودية والشعاب بالمحافظة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*