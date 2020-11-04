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الأمير تركي بن طلال  يطلع على مشروع الحجر بسراة عبيدة

الأمير تركي بن طلال  يطلع على مشروع الحجر بسراة عبيدة

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يهدف إلى استغلال الموارد الطبيعية وإبراز الجانب العمراني بالمنطقة ..

الأمير تركي بن طلال  يطلع على مشروع الحجر بسراة عبيدة

الأمير تركي بن طلال  يطلع على مشروع الحجر بسراة عبيدة
http://almnatiq.net/?p=918966
المناطق - أبها

تابع الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، تنفيذ أعمال مشروع الحجر في رصف الممرات وأسوار الحدائق الذي تنفذه أمانة منطقة عسير ممثلة في بلدية سراة عبيدة ضمن مشروع تحسين المشهد الحضري .
وأشار أمير منطقة عسير خلال ترأسه اجتماع ورشة تحسين المشهد الحضري بمقر بلدية خميس مشيط إلى أهمية المشروع الذي يهدف إلى استغلال الموارد الطبيعية وإبراز الجانب العمراني بما يضمن الحد من تكلفة الصرف على الممرات وتحقيق الاستدامة البيئية طبقًا لرؤية المملكة 2030.

واستعرض سمو رئيس هيئة تطوير المنطقة مراحل سير المشروع وتنفيذها التي تأتي بأعلى مقاييس التميز والدقة من خلال جمع المواد وأعمال القص والتصنيع وعينات الحجر المستخدمة للتركيب وصولاً إلى الأسوار الرئيسية وخروج المشروع بصورته النهائية كنموذج يحتذى به في منطقة عسير .
ويأتي مشروع الحجر ضمن خطة تحسين المشهد الحضري للمحافظات والمراكز محور التراث العمراني والتي تنفذها أمانة منطقة عسير بإشراف ومتابعة هيئة تطوير المنطقة.

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