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الأمير فيصل بن مشعل يطلق مبادرة فريق سخاء التطوعي “تراميم”

الأمير فيصل بن مشعل يطلق مبادرة فريق سخاء التطوعي “تراميم”
http://almnatiq.net/?p=918975
المناطق - بريدة

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم ، مبادرة فريق سخاء التطوعي “تراميم” ، التي تُعنى بمساعدة الأسر المتعففة بترميم وتجهيز منازلهم وتوفير الاحتياجات الأساسية فيها.
وقدمت قائدة فريق سخاء التطوعي أفنان الدبيخي شرحاً موجزاً عن ماقدمه الفريق من خلال مبادرة #تراميم ، وسعيه لتحقيق رؤيته ورسالته في مساعدة شريحة من إخواننا الذين يعيشون بيننا في منازل تحتاج للصيانة والترميم ، ومساندة الأسر المتعففة من خلال توفير مسكن ملائم لهم ، ونشر ثقافة العمل التطوعي ، وإشراك المجتمع والقطاعات كافة لمد يد العون في هذه المبادرة ، واستثمار أوقات الشباب والفتيات بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالخير والأجر والمثوبة ، مشيرةً إلى أن فريق العمل هو شباب وفتيات متطوعين ومتخصصين في مختلف المجالات اللازمة.

وأبدى سموه سعادته بعد اطلاعه على ما جرى إنجازه وتحقيقه من خلال مبادرة #تراميم،  وعلى أنشطة وأعمال المتطوعين والمتطوعات وما يقدمونه أبناء وبنات الوطن ، من جهود تطوعية لخدمة مجتمعهم ، مؤكداً بأن فريق سخاء التطوعي يقدم عملاً فريداً بالمنطقة يضرب به المثل في خدمة المجتمع ، متمنياً للفريق وللقائمين عليها التوفيق لخدمة المستفيدين منه.

حضر التدشين وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور فهد المطلق ، وأمين رابطة التطوع سفيان الربيش ، وعدد من أعضاء فريق سخاء التطوعي.

 

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