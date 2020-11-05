بشفاعة أمير الشرقية وسمو نائبه .. ولي الدم يعفو عن قاتل ابنه إثر خلاف عائلي

الدمام - فهد المريخي

بشفاعة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة العليا لإصلاح ذات البين، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس اللجنة، أنهت اللجنة العليا لإصلاح ذات البين، قضية قتل في مدينة الدمام إثر خلاف عائلي، بتنازل ولي الدم عن القاتل، تقديراً لشفاعة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه.

ويأتي هذا العفو، ثمرةً لجهود اللجنة العليا لإصلاح ذات البين بالمنطقة الشرقية، التي تعمل على تعزيز قيمة الصلح، وحل الخلافات بما يضمن حقوق كافة الأطراف، وترسيخ قيمة العفو وأجرها العظيم عند الله، والأخذ باللين عند الترغيب في ذلك، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة -أعزها الله- لإرساء السلم المجتمعي، والحث على العفو، دون إخلال بأداء الحقوق لأصحابها، وفق ما نص عليه الشرع المطهر والأنظمة القائمة.

وتواصل اللجنة عملها عبر اللجان التنفيذية في المحافظات، والتي تسعى للصلح في قضايا الدماء، والقضايا الأسرية والاجتماعية، والقضايا العمالية والتجارية، وفق ما يرد إليها من الجهات الشريكة.