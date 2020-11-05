برنامج الخدمات الصحية يحصل على اعتماد مركز تدريبي لبرنامج الطب النفسي

المناطق - الجبيل الصناعية

حصل برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كمركز تدريبي معتمد لبرنامج شهادة الاختصاص السعودية في الطب النفسي وذلك في خطوة جديدة تشير إلى المستوى المهني والعلمي الذي تتمتع به الكفاءات الطبية التي تشكل الفريق الطبي بقيادة نخبة من الاستشاريين السعوديين.

من جانبه أفاد رئيس قسم الطب النفسي ببرنامج الخدمات الصحية الدكتور خالد بن علي العبادي أن اعتماد برنامج الطب النفسي لمدة 4 سنوات يهدف إلى تدريب الأطباء المقيمين في الطب النفسي خاصة والأطباء المقيمين في التخصصات الأخرى كطب الأسرة وطب الطوارئ وغيرها، حيث يهدف البرنامج للرقي بالمستوى المهني للطبيب من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة في الطب النفسي للأطفال واليافعين بالإضافة إلى علاج الاضطرابات الذهنية والمزاج والقلق والإدمان.

وثمن مدير برنامج الخدمات الصحية الدكتور محمد بن حمد المقبل هذا الاعتماد قائلاً إنه يعتبر بمثابة تتويج لجهود حثيثة قام بها العديد من فرق العمل في برنامج الخدمات الصحية وذلك للنهوض بمستوى جودة الرعاية الصحية المقدمة وتطوير مهارات الكوادر الوطنية السعودية في كافة التخصصات الطبية.

الجدير بالذكر أنه يأتي هذا الاعتماد لينضم لعدد من الاعتمادات السابقة التي حصل عليها برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل وهي (طب الباطنة، طب الأشعة التخصصية، طب الأطفال، طب الأسرة، طب الطوارئ، طب التخدير).