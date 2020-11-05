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وزير التعليم يقف على المشروعات البحثية التي ينفذها معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة

وزير التعليم يقف على المشروعات البحثية التي ينفذها معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة

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وزير التعليم يقف على المشروعات البحثية التي ينفذها معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة

وزير التعليم يقف على المشروعات البحثية التي ينفذها معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة
http://almnatiq.net/?p=918988

وقف معالي وزير التعليم عضو لجنة الإشراف العليا على معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم, على المشروعات البحثية والدراسات العلمية التي تنفذها جامعة أم القرى ممثَّلةً في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة بالحرم المكيِّ الشريف، برافقه رئيس الجامعة الدكتور معدِّي آل مذهب وعميد المعهد الدكتور باسم قاضي.
واستمع معاليه إلى شرح مفصَّل عن أهم وأبرز المشروعات التي ينفذها المعهد منها مشروع قياس رضا الحجاج والمعتمرين عن مستوى الخدمات المقدمة في الحج والعمرة وتحديدًا في موسم العمرة الاستثنائيِّ، وكذلك مشروع رصد وتحليل التحديات وتقديم المقترحات التي تسهم في تجويد الخطط التشغيلية الخاصة بالعمرة والصلاة خلال هذه المرحلة الاستثنائية إلى جانب مشروع الرصد والتوثيق المرئيِّ، ومشروع احتياجات المرأة في منظومة الحج والعمرة.

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