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أمير القصيم يتسلم تقريراً عن مشاركة فرع وزارة الرياضة ببرنامج تعزيز الأمن الفكري والمقام بالشراكة مع برنامج تعزيز الأمن الفكري بإمارة المنطقة

أمير القصيم يتسلم تقريراً عن مشاركة فرع وزارة الرياضة ببرنامج تعزيز الأمن الفكري والمقام بالشراكة مع برنامج تعزيز الأمن الفكري بإمارة المنطقة

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أمير القصيم يتسلم تقريراً عن مشاركة فرع وزارة الرياضة ببرنامج تعزيز الأمن الفكري والمقام بالشراكة مع برنامج تعزيز الأمن الفكري بإمارة المنطقة

أمير القصيم يتسلم تقريراً عن مشاركة فرع وزارة الرياضة ببرنامج تعزيز الأمن الفكري والمقام بالشراكة مع برنامج تعزيز الأمن الفكري بإمارة المنطقة
http://almnatiq.net/?p=918991
المناطق - بريدة

 

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا لبرنامج تعزيز الأمن الفكري بالمنطقة بمكتبه بالإمارة اليوم ، مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة عبدالعزيز السناني ، وعدداً من مسؤولي الفرع الذين قدّموا لسموه تقريراً عن مشاركتهم في برنامج تعزيز الأمن الفكري.

وأثنى سمو أمير منطقة القصيم على الجهود التوعوية والفكرية التي تبذلها وزارة الرياضة والمنفذ بالشراكة مع برنامج تعزيز الأمن الفكري بإمارة المنطقة, مشيراً إلى أن الأمن الفكري من أهم ضروريات الحياة لحماية المكتسبات ، والوقوف بحزم ضد كل ما يؤدي إلى الإخلال بالأمن ، إذ أنه إحدى الركائز الأساسية لحماية العقول من الاختراق ، طارحاً فكرة الشراكة بين إمارة المنطقة ممثلةً في مجلس شباب القصيم وفرع وزارة الرياضة ، للتعاون في كل مبادرات الرياضة بالمنطقة ، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

حضر اللقاء وكيل إمارة القصيم للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني.

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