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الدفاع المدني يهيب بالجميع إلى توخي الحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة

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الدفاع المدني يهيب بالجميع إلى توخي الحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة

الدفاع المدني يهيب بالجميع إلى توخي الحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=918997
المناطق - واس

أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أنه ورد إليها تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة , بازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية – بمشيئة الله – ابتداءً من يوم غد الجمعة وحتى يوم الاثنين القادم على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق ( مكة المكرمة و المدينة المنورة و الباحة وحائل ) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، كما ستتأثر مناطق ( الحدود الشمالية و المنطقة الشرقية و عسير و جازان و تبوك الجوف ) بهطول أمطار متوسطة ورياح نشطة ، فيما ستتأثر منطقة ( القصيم ) بامطار خفيفه الى متوسطة ورياح نشطة .
وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم .

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