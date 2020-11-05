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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8089.15 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8089.15 نقطة

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8089.15 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8089.15 نقطة
http://almnatiq.net/?p=919011
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 0.42 نقطة ليقفل عند مستوى 8089.15 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 262 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 334 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 45 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 146 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أنعام القابضة، والكيميائية، والمجموعة السعودية، والإنماء طوكيو، والأندلس الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات اتحاد الخليج ، وبروج للتأمين، والدرع العربي، والعالمية ، والخليج للتدريب فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 5.40%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والكابلات السعودية، والإنماء، والمصافي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، والراجحي، وبحر العرب، والكابلات السعودية، وفرة هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 1358.80 نقطة ليقفل عند مستوى 17261.52 نقطة، وبتداولات بلغت 31 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 343 ألف سهم تقاسمتها 1172 صفقة.

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