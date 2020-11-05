احدث الأخبار

تسجيل 103 آلاف إصابة بكورونا بالولايات المتحدة خلال يوم
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير الأمريكي لدى المملكة
أبرز المواد
 اعتماد دخول الاتحاد السعودي لكرة القدم ضمن اتفاقية التعليم الآسيوية
أبرز المواد
 وزير الخارجية يبحث علاقات التعاون مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8089.15 نقطة
أبرز المواد
 وكيل وزارة الإسكان يزور ترميم ويكرم المتطوعين
المنطقة الشرقية
 الصحة”: تسجيل (450) حالة مؤكدة جديدة وتعافي (474) حالة خلال 24 ساعة
أبرز المواد
 الدفاع المدني يهيب بالجميع إلى توخي الحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة
أبرز المواد
 “التقاعد”: أكثر من 12 ألف مستخدم جديد لبوابة الخدمات الإلكترونية خلال شهر أكتوبر
أبرز المواد
 أمير القصيم يتسلم تقريراً عن مشاركة فرع وزارة الرياضة ببرنامج تعزيز الأمن الفكري والمقام بالشراكة مع برنامج تعزيز الأمن الفكري بإمارة المنطقة
منطقة القصيم
 وزير التعليم يقف على المشروعات البحثية التي ينفذها معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة
أبرز المواد
 برنامج الخدمات الصحية يحصل على اعتماد مركز تدريبي لبرنامج الطب النفسي
المنطقة الشرقية
تسجيل 103 آلاف إصابة بكورونا بالولايات المتحدة خلال يوم

تسجيل 103 آلاف إصابة بكورونا بالولايات المتحدة خلال يوم

أبرز المواد
وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير الأمريكي لدى المملكة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير الأمريكي لدى المملكة

أبرز المواد
اعتماد دخول الاتحاد السعودي لكرة القدم ضمن اتفاقية التعليم الآسيوية

اعتماد دخول الاتحاد السعودي لكرة القدم ضمن اتفاقية التعليم الآسيوية

أبرز المواد
وزير الخارجية يبحث علاقات التعاون مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية يبحث علاقات التعاون مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي

أبرز المواد

اعتماد دخول الاتحاد السعودي لكرة القدم ضمن اتفاقية التعليم الآسيوية

اعتماد دخول الاتحاد السعودي لكرة القدم ضمن اتفاقية التعليم الآسيوية
http://almnatiq.net/?p=919016
المناطق - الرياض

اعتمد الاتحاد الاسيوي لكرة القدم دخول الاتحاد السعودي لكرة القدم ضمن اتفاقية التعليم الآسيوية والتي تحدد الحقوق والواجبات على الاتحاد الآسيوي والاتحادات المحلية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي بالنسبة لرخص التدريب الآسيوية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي.

جاء ذلك في بيان للاتحاد أكد خلاله أن الاتفاقية تحدد الحد الأدنى للمتطلبات في شروط المحاضرين والدارسين ومعايير القبول التنظيمية والمدة ومحتوى المنهج التعليمي وتكملة البرنامج وإصدار الشهادات، كما تؤكد أن دورات المدربين الآسيوية تقدمها الاتحادات فقط الموقعة على اتفاقية التعليم الآسيوية.

وتتيح الاتفاقية للاتحاد السعودي الحق الكامل في تقديم دورات تدريبية خاصة بالمدربين في السعودية على المستوى المعتمد من الاتحاد الآسيوي دون أخذ الموافقات حسب المتبع في النظام السابق، ما يُعد فرصة للاتحاد من أجل تطوير المدربين بناء على فلسفته في كرة القدم كما أنه معني بشكل أكبر في تصميم محتوى برامجه.

قال رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم تركي السلطان إن الانضمام إلى هذه الاتفاقية سيسهم في تطوير المدربين الوطنيين ووضع البرامج والدورات المناسبة لهم وفقًا لرؤية الاتحاد وفلسفته في إدارة كرة القدم بالمملكة، مشيدا بجهود نائب رئيس اللجنة وعضو هيئة التعليم في الاتحاد الآسيوي الدكتور يحيى الشريف التي بذلها من أجل اعتماد الاتحاد الآسيوي دخول الاتحاد السعودي إلى الاتفاقية.

روابط ذات صلة

تسجيل 103 آلاف إصابة بكورونا بالولايات المتحدة خلال يوم

تسجيل 103 آلاف إصابة بكورونا بالولايات المتحدة خلال يوم
وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير الأمريكي لدى المملكة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير الأمريكي لدى المملكة
وزير الخارجية يبحث علاقات التعاون مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية يبحث علاقات التعاون مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*