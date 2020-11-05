وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير الأمريكي لدى المملكة

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استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة أبرز مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.