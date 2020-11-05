احدث الأخبار

“البيئة” تطلق بوابة إلكترونية لاستقبال طلبات العمالة الزراعية من جميع مناطق المملكة
أبرز المواد
 اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة
أبرز المواد
 تسجيل 103 آلاف إصابة بكورونا بالولايات المتحدة خلال يوم
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير الأمريكي لدى المملكة
أبرز المواد
 اعتماد دخول الاتحاد السعودي لكرة القدم ضمن اتفاقية التعليم الآسيوية
أبرز المواد
 وزير الخارجية يبحث علاقات التعاون مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8089.15 نقطة
أبرز المواد
 وكيل وزارة الإسكان يزور ترميم ويكرم المتطوعين
المنطقة الشرقية
 الصحة”: تسجيل (450) حالة مؤكدة جديدة وتعافي (474) حالة خلال 24 ساعة
أبرز المواد
 الدفاع المدني يهيب بالجميع إلى توخي الحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة
أبرز المواد
 “التقاعد”: أكثر من 12 ألف مستخدم جديد لبوابة الخدمات الإلكترونية خلال شهر أكتوبر
أبرز المواد
 أمير القصيم يتسلم تقريراً عن مشاركة فرع وزارة الرياضة ببرنامج تعزيز الأمن الفكري والمقام بالشراكة مع برنامج تعزيز الأمن الفكري بإمارة المنطقة
منطقة القصيم
“البيئة” تطلق بوابة إلكترونية لاستقبال طلبات العمالة الزراعية من جميع مناطق المملكة

“البيئة” تطلق بوابة إلكترونية لاستقبال طلبات العمالة الزراعية من جميع مناطق المملكة

أبرز المواد
اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة

اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة

أبرز المواد
تسجيل 103 آلاف إصابة بكورونا بالولايات المتحدة خلال يوم

تسجيل 103 آلاف إصابة بكورونا بالولايات المتحدة خلال يوم

أبرز المواد
وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير الأمريكي لدى المملكة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير الأمريكي لدى المملكة

أبرز المواد

“البيئة” تطلق بوابة إلكترونية لاستقبال طلبات العمالة الزراعية من جميع مناطق المملكة

“البيئة” تطلق بوابة إلكترونية لاستقبال طلبات العمالة الزراعية من جميع مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=919027
المناطق - وكالات

برعاية معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، “بوابة العمالة الزراعية” الإلكترونية، بهدف استقبال طلبات العمالة الزراعية في جميع الأنشطة دون الحاجة لمراجعة الفروع والمكاتب، وذلك في إطار سعي الوزارة للتحول الرقمي في أعمالها، والمساهمة في رفع كفاءة العمل، وتسهيل طلب الخدمات، وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين.
وأوضحت الوزارة، أن البوابة الإلكترونية تتميز بالتفاعل الذكي مع المستفيدين، وسهولة في الاستخدام مع سرعة التسجيل، والقدرة على متابعة الطلب إلكترونياً، مع توفير الوقت والجهد للمراجعين، بالإضافة إلى مرونة التصفح من خلال الأجهزة الذكية، وبها خاصية الربط المباشر مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني.
ودعت الوزارة، المزارعين الأفراد والمستثمرين إلى الاستفادة من خدمات البوابة عبر الدخول إلى الرابط: https://web.mewa.gov.sa/lrs/، واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل، وتقديم المستندات اللازمة لإكمال خدمات في المجالات المذكورة في وقت وجيز ودون تكاليف.

روابط ذات صلة

اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة

اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة
تسجيل 103 آلاف إصابة بكورونا بالولايات المتحدة خلال يوم

تسجيل 103 آلاف إصابة بكورونا بالولايات المتحدة خلال يوم
وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير الأمريكي لدى المملكة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير الأمريكي لدى المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*