بلدية الدرب تنشئ ملاعب للأحياء وصالة رياضية بأكثر من ٧ملايين ..

المناطق - فضه عطيف

انطلاقاً من إيمانها لتقديم خدمات نوعية للشباب انتهت بلدية محافظة الدرب من تنفيذ ملاعب لكرة القدم في عدد من الأحياء بمواصفات حديثة لشغل أوقات فراغ الشباب بالمفيد والنافع.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الدرب المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور أن البلدية بتنسيق مع المجلس البلدي حرصت على توزيع الملاعب في أماكن الكثافة السكانية وبمعايير جغرافية ، حيث تم تجهيز ٦ ملاعب في المواقع التالية : المركز الحضاري ومركز عتود ومركز ريم وحي بحره والقائم الأعلى و رملان بقيمة قاربت ٥ ملايين ريال ، وقد روعي في تصميمها توفير كافة الخدمات من إنارة وأرصفة ومواقف للسيارات وكل ما يتعلق بخدمة مرتادي تلك الملاعب .

وأوضح مذكور بأنه تم الانتهاء مواخراً من إنشاء صالة رياضية بمساحة ٣٦٠٠متر مربع في مرحلتها الاولى وتتكون من مسبح بطول ١٥*١٠ بأرتفاع متدرج من ١-٢م ودورات مياه و بوفية و بتصميم و تنفيذ سقف المشروع بنظام ( سبيس فريم ) وذلك لتوفير أكبر قدر من المساحات الفارغة للاستفادة منها على انت يتم استكمال باقي المراحل بعد طرح الموقع للاستثمار وتاتي تنفيذ هذة المشاريع لمواكبة رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتحفيز المواطنين على ممارسة الرياضة .

ووجه م.مذكور ، الشباب الى الاستفادة من الملاعب بشكل حضاري حتى تعم الفائدة للجميع ، حيث تأتي هذة المشاريع ضمن المشاريع التنموية التي تخدم المواطن والمقيم من أبناء وزوار محافظة الدرب وذلك بتوجيهات ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير جازان يحفظهما الله .

