احدث الأخبار

منظمة التعاون الإسلامي تدين المحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين في المملكة
أبرز المواد
 وزير التعليم: أمام الجامعات فرص للتعاون المشترك لتأسيس مراكز بحثية وأوعية نشر متخصصة
أبرز المواد
 بلدية الدرب تنشئ ملاعب للأحياء وصالة رياضية بأكثر من ٧ملايين ..
منطقة جازان
 انطلاقة أولى برامج المرحلة الثانية من حملة “مكاني بينكم” بالتأهيل الشامل بتبوك
منطقة تبوك
 لقطات تحذيرية توضح لماذا يتوجب علينا إغلاق غطاء المرحاض دوما!
أبرز المواد
 ترامب : أوقفوا فرز الأصوات.. وأي صوت بعد يوم الانتخابات لن يتم احتسابه
أبرز المواد
 بدعم مباشر من ولي العهد.. المملكة تستضيف سباق “فورمولا 1 السعودية” للمرة الأولى في تاريخها في نوفمبر 2021
أبرز المواد
 وزارة الصناعة والثروة المعدنية: التراخيص الصناعية الجديدة تقفز 95%.. والقطاع يخلق 32 ألف وظيفة 40% منها للمواطنين
أبرز المواد
 “البيئة” تطلق بوابة إلكترونية لاستقبال طلبات العمالة الزراعية من جميع مناطق المملكة
أبرز المواد
 اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة
أبرز المواد
 تسجيل 103 آلاف إصابة بكورونا بالولايات المتحدة خلال يوم
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير الأمريكي لدى المملكة
أبرز المواد
منظمة التعاون الإسلامي تدين المحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين في المملكة

منظمة التعاون الإسلامي تدين المحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين في المملكة

أبرز المواد
وزير التعليم: أمام الجامعات فرص للتعاون المشترك لتأسيس مراكز بحثية وأوعية نشر متخصصة

وزير التعليم: أمام الجامعات فرص للتعاون المشترك لتأسيس مراكز بحثية وأوعية نشر متخصصة

أبرز المواد
بلدية الدرب تنشئ ملاعب للأحياء وصالة رياضية بأكثر من ٧ملايين ..

بلدية الدرب تنشئ ملاعب للأحياء وصالة رياضية بأكثر من ٧ملايين ..

منطقة جازان
انطلاقة أولى برامج المرحلة الثانية من حملة “مكاني بينكم” بالتأهيل الشامل بتبوك

انطلاقة أولى برامج المرحلة الثانية من حملة “مكاني بينكم” بالتأهيل الشامل بتبوك

منطقة تبوك

منظمة التعاون الإسلامي تدين المحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين في المملكة

منظمة التعاون الإسلامي تدين المحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين في المملكة
http://almnatiq.net/?p=919065
المناطق - واس

أدان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، المحاولة العدوانية الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، بطائرة مسيرة (مفخخة) ، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.
وجدد العثيمين في بيان اليوم, وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها، مؤكدا إدانة المنظمة للممارسات الإرهابية لميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.

روابط ذات صلة

وزير التعليم: أمام الجامعات فرص للتعاون المشترك لتأسيس مراكز بحثية وأوعية نشر متخصصة

وزير التعليم: أمام الجامعات فرص للتعاون المشترك لتأسيس مراكز بحثية وأوعية نشر متخصصة
لقطات تحذيرية توضح لماذا يتوجب علينا إغلاق غطاء المرحاض دوما!

لقطات تحذيرية توضح لماذا يتوجب علينا إغلاق غطاء المرحاض دوما!
ترامب : أوقفوا فرز الأصوات.. وأي صوت بعد يوم الانتخابات لن يتم احتسابه

ترامب : أوقفوا فرز الأصوات.. وأي صوت بعد يوم الانتخابات لن يتم احتسابه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*