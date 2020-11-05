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فرق لتوعية معتمري الخارج داخل المسجد الحرام بعدة لغات

فرق لتوعية معتمري الخارج داخل المسجد الحرام بعدة لغات
http://almnatiq.net/?p=919067
المناطق - واس

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للغات والترجمة, بتوعية المعتمرين القادمين من خارج المملكة قبل دخولهم إلى المسجد الحرام وتعريفهم بالإجراءات الاحترازية المتبعة، وأبواب الدخول والخروج، وآلية الطواف والسعي المعتمدة التي تضمن تطبيق عمليات التباعد الجسدي، وعدم ملامسة الأسطح، وتزويدهم بأدوات السلامة (الكمامات، والمعقمات) لضمان سلامتهم.
ويهدف البرنامج الذي أطلقته الإدارة العامة للغات والترجمة بالرئاسة، إلى تعزيز الإجراءات الاحترازية والخطة التي وضعتها الرئاسة منذ انطلاق المرحلة الأولى لأداء العمرة.

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