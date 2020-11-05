رأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، اجتماع مجلس إدارة المركز – المنعقد افتراضيا – بحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المركز.
وزير الخارجية يرأس اجتماع مجلس إدارة المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية
رأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، اجتماع مجلس إدارة المركز – المنعقد افتراضيا – بحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس.
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