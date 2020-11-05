وزير الخارجية يرأس اجتماع مجلس إدارة المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية

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رأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، اجتماع مجلس إدارة المركز – المنعقد افتراضيا – بحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المركز.