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45 جلسة وورشة عمل وندوة تثري المؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا في علم الأعصاب

45 جلسة وورشة عمل وندوة تثري المؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا في علم الأعصاب

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45 جلسة وورشة عمل وندوة تثري المؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا في علم الأعصاب

45 جلسة وورشة عمل وندوة تثري المؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا في علم الأعصاب
http://almnatiq.net/?p=919074
المناطق - عسير

انطلقت صباح اليوم أعمال المؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا في علم الأعصاب عبر الإتصال المرئي برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، ويحمل المؤتمر جملة من العناوين المتخصصة لتوفير أحدث المعلومات في مجال علم الأعصاب و الذكاء الإصطناعي .

وسيتناول المتحدثون في 45 جلسة علمية وندوات متعددة وورش عمل عدد من العناوين الرئيسية أهمها التكنولوجيا الجديدة في طب الأعصاب، وتحفيز المخ، وعلاج الأعصاب وجراحة المخ وإعادة التأهيل والمراقبة عن بعد، إضافة إلى علم وظائف الأعضاء العصبية، وجراحة العمود الفقري، مع تناول متخصص لتأثير فيروس كورونا في علم الأعصاب، كما يستعرض المشاركون في جلسات المؤتمر فسيولوجيا الأعصاب عبر تخطيط كهرباء المخ في الصرع والفيزيولوجيا العصبية المعرفية ، وتكنولوجيا إعادة التأهيل واحدث تدخلات الذكاء الاصطناعي في الدماغ.

وأكد رئيس المؤتمر استشاري المخ والأعصاب الدكتور فهد القريشه أن المؤتمر يعد الأول من نوعه حيث سيتناول آخر التحديثات المتعلقة بدور التكنولوجيا في تشخيص وعلاج الأمراض العصبية في المجالات المختلفة، ويجتمع فيه خبراء مشهورين دولًيا من السعودية، وأمريكا، وبريطانيا، وإيطاليا، و روسيا، وسويسرا، والإمارات في مجال علم الأعصاب والتكنولوجيا و الذكاء الاصطناعي عبر جلسات وورش عمل وتسجيلات حية وتسجيلات محاكاة لإظهار دور التكنولوجيا في الأمراض العصبية، و سيتبادل الحضور خبراتهم وتجاربهم على مدار ثلاثة أيام، حيث سيكون فرصة ثمينة للقاء والتواصل مع الزملاء الإقليميين والدوليين على حد سواء مع توسيع الروابط القائمة، وإنشاء اتصالات جديدة ، مهتمة بمجال علم الأعصاب .

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