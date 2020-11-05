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ترامب: سنطعن بنتائج كل الولايات التي فاز فيها بايدن

ترامب: سنطعن بنتائج كل الولايات التي فاز فيها بايدن

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ترامب: سنطعن بنتائج كل الولايات التي فاز فيها بايدن

ترامب: سنطعن بنتائج كل الولايات التي فاز فيها بايدن
http://almnatiq.net/?p=919086
المناطق - وكالات

هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الخميس، بتقديم مزيد من الطعون القضائية على نتائج الانتخابات الرئاسية في عدد قليل من الولايات، زاعما دون دليل حدوث تزوير في ولايات فاز فيها منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وكتب ترامب على حسابه بموقع تويتر: “سنلاحق بشكل قانوني جميع الولايات التي أخذها بايدن وسنحقق بتهم تزوير التصويت وتزوير الانتخابات بالولاية”.

وأضاف المرشح الديمقراطي المنتهية ولايته: “لدينا العديد من الأدلة. فقط انظروا للإعلام. سننتصر. أميركا أولا”.

وكان ترامب قد نشر تغريدة في وقت سابق كتب فيها: “أوقفوا فرز الأصوات”.

وفي غضون ذلك، شهدت العديد من المدن الأميركية تظاهرات، طالب فيها الداعمون لترامب بوقف عملية فرز الأصوات في الانتخابات، فيما دعا المتظاهرون الداعمون لغريمه الديمقراطي جو بايدن، بالاستمرار بالعملية و”احتساب كل صوت”.

وتجمع العشرات من المؤيدين الغاضبين لـدونالد ترامب في مراكز فرز الأصوات في ديترويت وفينيكس، إذ لم تكن النتائج في صالحه، الأربعاء، في الولايتين الرئيسيتين.

وجاءت الاحتجاجات بينما أصر ترامب، دون دليل، على وجود مشاكل كبيرة في التصويت وفرز الأصوات، خاصة مع التصويت عبر البريد، كما رفع الجمهوريون دعوى قضائية في ولايات مختلفة بشأن الانتخابات.

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