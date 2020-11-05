“لجنة الحكام” تحسم الجدل بشأن هدف “الشباب” بمرمى “النصر”

كشفت مصادر، أن لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم اعترفت بعدم صحة هدف فريق الشباب الأول لكرة القدم في مرمى النصر في مباراتهما، الأحد الماضي.

وأوضحت المصادر -بحسب الرياضية- أن عدم الاعتراف بالهدف بسبب لمس الكرة لاعبًا شبابيًا، كان في موقف تسلل قبل دخولها المرمى، ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، أمس في الرياض، برئاسة السويسري مانويل، مدير دائرة التحكيم، وحضور 47 حكمًا، وشهد غياب الإسباني فرناندو، رئيس اللجنة، لتمتعه بإجازة في بلده.

وأضافت المصادر: أن اللجنة أوضحت للحكام، أن قرار استبعاد شكري الحنفوش حكم مباراة الشباب والنصر عن إدارة المباريات في الجولة الرابعة، جاء لحمايته من الضغوطات الإعلامية.

وأشارت إلى أن اللجنة أيدت قرارات الحكم نفسه في ركلة الجزاء الشبابية المحتسبة، وعدم احتسابه ركلتَي جزاء لـ”بيتروس” و”مارتينيز”، لاعبَي النصر.

وختمت المصادر بأن اللجنة اعترفت بعدم صحة قرار حكم مباراة الهلال وضمك بإشهار البطاقة الحمراء لإبراهيم الشنيحي، لاعب ضمك، مؤكدةً أن الحالة لا ترتقي حتى لنيل البطاقة الصفراء.