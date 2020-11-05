في 5 أيام.. ثبوت عضل فتاة من والدها وتزويجها بخاطبها

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كشفت وزارة العدل عن صدور حكم قضائي خلال ٥ أيام فقط ثبت فيه عضل فتاة من والدها وقررت المحكمة نقل ولاية التزويج من والد المدعية إلى القاضي لتزويج الفتاة بمن رضيت به.

وكانت الفتاة قد ادعت على والدها أنه يرفض تزويجها من عدة خطابين، وتطلب نقل ولاية التزويج إلى القاضي، وقد حضر خاطب الفتاة للمحكمة قائلاً: إنه راغب بالزواج من المدعية.

وتحققت المحكمة من عضل الفتاة ورضاها بالخاطب، ولم يحضر والد الفتاة المدعى عليه للمحكمة.

وتضمن تسبيب المحكم أن قرار المجلس الصادر بتنظيم إجراءات دعاوى العضل يهدف إلى قطع النزاع بين الأطراف ورفع الضرر عن المتضررين، كما أن المدعى عليه امتنع عن أمر واجب عليه، والمدعية رضيت بالخاطب, وأقامت البينة على عضل والدها لها.