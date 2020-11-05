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وزير النقل يتفقد مطار الملك خالد الدولي للتأكد من الخطة التشغيلية للمشاريع

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وزير النقل يتفقد مطار الملك خالد الدولي للتأكد من الخطة التشغيلية للمشاريع

وزير النقل يتفقد مطار الملك خالد الدولي للتأكد من الخطة التشغيلية للمشاريع
http://almnatiq.net/?p=919102
المناطق - الرياض

تفقد معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ‏ناصر الجاسر صالة رقم 3 – 4 بمطار الملك خالد الدولي بالرياض ، وذلك للوقوف على آخر التجهيزات والأعمال التي تمت، والتأكد من سير العمل وفق الخطة التشغيلية للمشاريع.
واطلع معاليه على عدد من المشاريع الإنشائية والميكانيكية التي يجري تنفيذها، وكان في استقباله معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبدالهادي المنصوري.
وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات للاطمئنان على سير العمل والوقوف على كفاءة الأداء في مطارات المملكة كافة، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.

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