إيران ترسل لاعبين للمشاركة ببطولة في إسرائيل

المناطق - الرياض

سترسل إيران رياضيين للمنافسة في بطولة العالم الدولية للرياضات الإلكترونية في إسرائيل في فبراير المقبل، في سابقة تمثل خروج طهران عن قاعدتها بمقاطعة كل الأنشطة التي تشارك فيها إسرائيل.

ونقلت صحيفة “جورزليوم بوست” أن قرار تنظيم البطولة في إسرائيل ظل سرا لمدة أشهر نتيجة جهود من إيدو بروش، رئيس المنظمة الإسرائيلية للرياضة الإلكترونية.

وتنظم البطولة من قبل الاتحاد الدولي للرياضة الإلكترونية ومقره كوريا الجنوبية وكذلك مع الاتحاد العالمي لماكابي ووزارة الثقافة والرياضة.

وقالت الصحيفة إن بروش تمكن من الحصول على موافقة من وزارة الداخلية للسماح للاعبين الإيرانيين بدخول إسرائيل، مع معالجة الخدمات اللوجستية للتأشيرات من قبل وزارتي الداخلية والخارجية على حد سواء.

وتمثل مشاركة إيران في هذا الحدث خروجا صارخا عن سياستها التقليدية فيما يتعلق بالمسابقات الدولية مع الفرق الإسرائيلية.