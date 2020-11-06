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إيران ترسل لاعبين للمشاركة ببطولة في إسرائيل
A Millenium eSport professional gamer looks at a computer screen as he plays inside the Millenium Gaming House in Marseille November 13, 2013. The Millenium Gaming House, which opened its doors in Marseille in 2011, is the most important French e-sport organization and houses pro gamers who live, game, eat and sleep full-time in the building. The house is dedicated to the training of Pro Gamers teams for International competitions. Players train long hours to master the difficulties and subtleties of only one game and participate in Lan-Parties around the world. E-Sports earnings has ranked the 100 players with the highest overall earnings from competitive gaming, with over 60 gamers who have earned over $100,000 in prize money. Picture taken November 13, 2013. REUTERS/Jean-Paul Pelissier (FRANCE - Tags: BUSINESS ENTERTAINMENT SCIENCE TECHNOLOGY SOCIETY)
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المناطق - الرياض

سترسل إيران رياضيين للمنافسة في بطولة العالم الدولية للرياضات الإلكترونية في إسرائيل في فبراير المقبل، في سابقة تمثل خروج طهران عن قاعدتها بمقاطعة كل الأنشطة التي تشارك فيها إسرائيل.
ونقلت صحيفة “جورزليوم بوست” أن قرار تنظيم البطولة في إسرائيل ظل سرا لمدة أشهر نتيجة جهود من إيدو بروش، رئيس المنظمة الإسرائيلية للرياضة الإلكترونية.
وتنظم البطولة من قبل الاتحاد الدولي للرياضة الإلكترونية ومقره كوريا الجنوبية وكذلك مع الاتحاد العالمي لماكابي ووزارة الثقافة والرياضة.
وقالت الصحيفة إن بروش تمكن من الحصول على موافقة من وزارة الداخلية للسماح للاعبين الإيرانيين بدخول إسرائيل، مع معالجة الخدمات اللوجستية للتأشيرات من قبل وزارتي الداخلية والخارجية على حد سواء.
وتمثل مشاركة إيران في هذا الحدث خروجا صارخا عن سياستها التقليدية فيما يتعلق بالمسابقات الدولية مع الفرق الإسرائيلية.

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