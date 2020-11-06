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ملاوي أول دولة إفريقية تعلن عزمها على فتح سفارة لها في القدس

ملاوي أول دولة إفريقية تعلن عزمها على فتح سفارة لها في القدس
http://almnatiq.net/?p=919108
المناطق - الرياض

أعلن وزيرا خارجية ملاوي ودولة الاحتلال الاسرائيلي الثلاثاء أن ملاوي تعتزم فتح سفارة في القدس، لتكون أول دولة إفريقية تنشئ بعثة دبلوماسية في القدس.
وقال زير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي في مؤتمر صحافي مشترك في القدس مع نظيره الملاوي أيزنهاور مكاكا “أهنئ حكومة ملاوي على قرارها المهم أن تكون رائدة وأول دولة إفريقية تنشئ سفارة لها في القدس”.
من جهته، قال مكاكا “أكدنا من جديد تقاربنا وقيمنا المشتركة للازدهار والسلام”، موضحا أنه قام بتسليم رسالة من رئيس ملاوي لازاروس شاكويرا، تتضمن قرار بلاده فتح سفارة في القدس.
وكانت الولايات المتحدة نقلت في 2018 سفارتها في اسرائيل من تل أبيب إلى القدس، ما أثار غضب العرب والمسلمين.

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