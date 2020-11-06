آبل تصدر نظام تشغيل iOS 14.2.. هذه أبرز خصائصه

آبل تصدر نظام تشغيل iOS 14.2.. هذه أبرز خصائصه

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آبل تصدر نظام تشغيل iOS 14.2.. هذه أبرز خصائصه

آبل تصدر نظام تشغيل iOS 14.2.. هذه أبرز خصائصه
http://almnatiq.net/?p=919111
المناطق - وكالات

أصدرت شركة أبل النسخة 14.2 من نظام تشغيل iOS وiPadOS، المخصص لتشغيل الهواتف والأجهزة اللوحية الخاصة بها.

النسخة الجديدة أصبحت متاحة للتحميل من قبل مستخدمي أجهزة آيفون وآيباد.

ومن شأن النسخة الجديدة أن تعلم آيفون مهارات فيما يخص الاتصال الداخلي (إنتركوم) الخاص بجهاز “أبل هوم باد” المنزلي.

وسيساعد التحديث الجديد الأشخاص الذين يعانون من ضعف في البصر، إذ أنه سيفعل خاصية الكشف عن وجود أشخاص في محيط 15 قدما، عن طريق حساس موجود بالفعل في هواتف آيفون 12 و 12 برو ماكس.

وكانت شركة آبل ، الأربعاء، قد طرحت النسخة الجديدة من نظام تشغيلها المخصص لأجهزتها “iOS 14″، في سبتمبر الماضي.

وقد غير الإصدار الجديد من تجربة المستخدم، لتصبح أكثر فعالية وفائدة، إذ يمكنك التحكم بالتطبيقات ومكانها وحتى حجم التنبيهات التي تظهر لك على الشاشة الرئيسية.

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