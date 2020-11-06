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الطقس: أمطار رعدية وضباب على 9 مناطق
http://almnatiq.net/?p=919117
المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول امطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (حائل، الحدود الشمالية، مكة المكرمة ، جازان، عسير، الباحة). كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية ، الجوف ، الحدود الشمالية ، تبوك والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.
وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية الى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية الى جنوبية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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