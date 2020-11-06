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‏أمريكا تفرض عقوبات على وزير خارجية لبنان السابق

‏أمريكا تفرض عقوبات على وزير خارجية لبنان السابق
http://almnatiq.net/?p=919119
المناطق - الرياض

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، عقوبات على جبران باسيل وزير الخارجية اللبناني السابق.

وكان اسم الوزير اللبناني السابق جبران باسيل، قد أصبح مهدداً بعقوبات أمريكية تشمل تجميد أصول يمتلكها في لبنان ودول أخرى، بسبب إرث عائلي تطور في أمريكا ليصبح محاكمة.

وأضيف اسم باسيل مع بيتر جرمانوس (مسؤول سابق)، وماجد بوز إلى قائمة المدعى عليهم للمثول أمام قاض أمريكي للنظر في قضية الإرث التي رفعتها اللبنانية المقيمة في فلوريدا لارا منصور للحصول على إرث قيمته 10 ملايين دولار أمريكي عرقلت انتقاله الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير العدل آنذاك سليم جريصاتي.

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