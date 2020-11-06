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شركات البتروكيماويات المدرجة تعود للربحية بعد خسائر 3 فصول .. 1.17 مليار ريال في الربع الثالث

شركات البتروكيماويات المدرجة تعود للربحية بعد خسائر 3 فصول .. 1.17 مليار ريال في الربع الثالث
http://almnatiq.net/?p=919145
المناطق - الرياض

حققت شركات البتروكيماويات المدرجة في سوق الأسهم السعودية صافي أرباح مجمعة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020 بلغ نحو 1.17 مليار ريال مقارنة بنحو 2.29 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، بتراجع 49 في المائة.
وبحسب “الاقتصادية”، عادت الشركات البتروكيماوية إلى الربحية بعد ثلاثة فصول من الخسائر، حيث سجلت خسائر في الربع الماضي “الربع الثاني” صافي خسارة بلغت 3.86 مليار ريال ونحو 3.19 مليار صافي خسارة للربع الأول، وكذلك صافي خسارة عند 1.13 مليار ريال للربع الرابع من عام 2019.
وتراجعت الأرباح المجمعة للربع الثالث على أساس سنوي بضغط من تراجع متوسط أسعار بيع المنتجات خلال الفترة، رغم ارتفاع كمية المبيعات لبعض شركات البتروكيماويات، إلا أنها استفادت بشكل كبير من تحسن النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث مقارنة بالربع السابق وارتفاع أسعار النفط، الذي انعكس على أسعار المنتجات.
وحققت ثماني شركات صافي ربح في الربع الثالث مقابل خمس شركات حققت صافي خسارة للفترة، فيما كان أداء شركة سابك هو الأفضل، كون الشركة حققت نموا في صافي الأرباح في الربع الثالث على أساس سنوي.
ونما صافي أرباح “سابك” بنحو 47.3 في المائة بعد تحقيقها صافي ربح عند 1.09 مليار ريال، مقارنة بصافي ربح عند 740 مليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، ومع ذلك توقع الرئيس التنفيذي للشركة مزيدا من الضغط على أسعار المنتجات وهوامشها في المستقبل المنظور.

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