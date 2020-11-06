الوطنية للإسكان تطلق مشروعا يوفر 3521 وحدة في جدة

المناطق - الرياض

أطلقت الشركة الوطنية للإسكان أمس، مشروع “خيالا” في محافظة جدة بالتعاون مع القطاع الخاص، لتوفير 3521 وحدة سكنية بمساحات وتصاميم متنوعة تقع على مساحة تتجاوز 1,500,000 متر مربع لتوفير تجربة فريدة وأسلوب حياة عصري وخدمات متكاملة، وتلبي جميع احتياجات الأسر المستفيدة من برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، وتنفذه الشركة الوطنية للإسكان، في حي الفلاح شمال محافظة جدة بالقرب من طريق الحرمين الرئيس الرابط بين أحياء المحافظة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي ومدينة الملك عبدالله الرياضية.

وأكد المهندس محمد البطي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، أن إطلاق مشروع “خيالا” يأتي ضمن خطط الشركة في تطوير مجمعات سكنية عصرية تناسب جميع الفئات المستهدفة في برنامج سكني، وتوفير الوحدات السكنية للحصول على المسكن المناسب، حيث تمت مراعاة أبرز معايير جودة الحياة والخدمات الأساسية كافة التي تلبي تطلعات المستفيدين.

وأضاف البطي أن هذه المشاريع تعكس الدور الريادي الفاعل، الذي تعمل الشركة الوطنية للإسكان على تحقيقه، بالتعاون مع الشركات المتخصصة لتوفير مزيد من المشاريع المستقبلية ضمن شراكات نوعية مع المطورين العقاريين المؤهلين من ذوي الخبرة والكفاءة في تطوير البنى التحتية والتشييد والبناء، بما يساعد الأسر على التملك السكني بالاستفادة من برنامج سكني في جميع مناطق المملكة.

يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان وقعت في أغسطس الماضي ثماني اتفاقيات لتطوير مشاريع في كل من: الرياض وجدة، بينها مشروع “خيالا”، الذي يأتي بالشراكة مع الشركة الأولى لتطوير العقارات وشركة سمو العقارية وشركة مكيون.