احدث الأخبار

أمراض القلب والسكتة الدماغية أبرز أخطار ضغط الدم غير الطبيعي أثناء النوم
أبرز المواد
 لماذا تبدو الموجة الثانية من الإغلاق بسبب كورونا أكثر إرهاقا من الأولى ؟
أبرز المواد
 الوطنية للإسكان تطلق مشروعا يوفر 3521 وحدة في جدة
أبرز المواد
 القمة الدولية للمواصفات من الرياض: على العالم سرعة التحول الرقمي في الخدمات لرفع كفاءة الأداء
أبرز المواد
 شركات البتروكيماويات المدرجة تعود للربحية بعد خسائر 3 فصول .. 1.17 مليار ريال في الربع الثالث
أبرز المواد
 626 ألف ريال قيمة صفقات مزاد نادي الصقور السعودي في يوم
أبرز المواد
 السيولة في الاقتصاد السعودي تصعد للأسبوع الثاني .. مستوى قياسي عند 2.099 تريليون ريال
أبرز المواد
 اكتشاف أول إصابة بشرية بنوع نادر من إنفلونزا الخنازير
أبرز المواد
 هاتريك يازجي يفرمل مسيرة إبراهيموفيتش ورفاقه
أبرز المواد
 حصيلة قياسية.. أكثر من 120 ألف إصابة كورونا بأمريكا في يوم
أبرز المواد
 الحزب الجمهوري: مقاطع الفيديو تؤكد عدم نزاهة الفرز في جورجيا
أبرز المواد
 ترامب وبايدن.. الفرز بـ4 ولايات يشعل سباق الانتخابات
أبرز المواد
أمراض القلب والسكتة الدماغية أبرز أخطار ضغط الدم غير الطبيعي أثناء النوم

أمراض القلب والسكتة الدماغية أبرز أخطار ضغط الدم غير الطبيعي أثناء النوم

أبرز المواد
لماذا تبدو الموجة الثانية من الإغلاق بسبب كورونا أكثر إرهاقا من الأولى ؟

لماذا تبدو الموجة الثانية من الإغلاق بسبب كورونا أكثر إرهاقا من الأولى ؟

أبرز المواد
الوطنية للإسكان تطلق مشروعا يوفر 3521 وحدة في جدة

الوطنية للإسكان تطلق مشروعا يوفر 3521 وحدة في جدة

أبرز المواد
القمة الدولية للمواصفات من الرياض: على العالم سرعة التحول الرقمي في الخدمات لرفع كفاءة الأداء

القمة الدولية للمواصفات من الرياض: على العالم سرعة التحول الرقمي في الخدمات لرفع كفاءة الأداء

أبرز المواد

لماذا تبدو الموجة الثانية من الإغلاق بسبب كورونا أكثر إرهاقا من الأولى ؟

لماذا تبدو الموجة الثانية من الإغلاق بسبب كورونا أكثر إرهاقا من الأولى ؟
http://almnatiq.net/?p=919148
المناطق - الرياض

بعد أن اجتاحت عمليات الإغلاق الصارمة أنحاء العالم في أوائل 2020 في محاولة لمنع تفشي فيروس كورونا بدت الأمور وكأنها بدأت تنعطف في منتصف الطريق خلال العام حيث بدأ رفع القيود وبدأت حالات الإصابة تتراجع.

لكن فيروس كورونا لم يختف أبدا. هذا واضح الآن حيث تواجه العديد من البلدان موجة ثانية بحسب ما ذكرت “د ب ا”.

ولكن بغض النظر عما يعنيه ذلك فعليا فإن مثل هذا التناقض بين التقييد والتخفيف يضغط على الحالة النفسية حسبما تقول المعالجة النفسية والمؤلفة ميريام بريس ويزداد الأمر سوءا كلما تكرر ذلك كثيرا.

ويمكن للأفراد أن يدركوا متى يؤثر الوباء عليهم أكثر مما ينبغي عندمايشعرون بأن إجهادهم قد وصل إلى الحد الأقصى.

وعلى المستوى السلوكي يعني هذا الانسحاب من الحياة الاجتماعية والعزلة أما على المستوى العاطفي فيتميز بالضجر والخوف والتوتر والذي يمكن أن يتطور إلى حالة من الذعر وفقا لبريس.

وحذرت المعالجة من أن الإرهاق العاطفي والاستسلام يمكن أن يتطوران كلما استمر التوتر مما يزيد من صعوبة التعامل مع الموقف. ويتأثر جهاز المناعة أيضا بالإجهاد، وهو ما يمكن أن يبدأ في الظهور من خلال تطور الأمراض الجسدية أيضا.

وتوصي بريس بإنشاء مرونة داخلية من خلال التحقق باستمرار بنفسك بشأن ما تشعر به من الداخل والخارج. وهذا يعني الانتباه بنشاط إلى كيفية تفاعلك مع الاضطرابات والتشاور مع الطبيب قبل أن تصبح مشكلة أكبر.

روابط ذات صلة

أمراض القلب والسكتة الدماغية أبرز أخطار ضغط الدم غير الطبيعي أثناء النوم

أمراض القلب والسكتة الدماغية أبرز أخطار ضغط الدم غير الطبيعي أثناء النوم
الوطنية للإسكان تطلق مشروعا يوفر 3521 وحدة في جدة

الوطنية للإسكان تطلق مشروعا يوفر 3521 وحدة في جدة
القمة الدولية للمواصفات من الرياض: على العالم سرعة التحول الرقمي في الخدمات لرفع كفاءة الأداء

القمة الدولية للمواصفات من الرياض: على العالم سرعة التحول الرقمي في الخدمات لرفع كفاءة الأداء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*