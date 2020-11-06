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أمراض القلب والسكتة الدماغية أبرز أخطار ضغط الدم غير الطبيعي أثناء النوم

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أمراض القلب والسكتة الدماغية أبرز أخطار ضغط الدم غير الطبيعي أثناء النوم

أمراض القلب والسكتة الدماغية أبرز أخطار ضغط الدم غير الطبيعي أثناء النوم
http://almnatiq.net/?p=919149
المناطق - الرياض

يعتبر الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية في المستقبل ولاسيما فشل القلب حتى عندما يكون ضغط الدم لديهم خلال النهار في معدلاته الطبيعية وذلك بحسب بحث جديد تم نشره أمس على موقع “ميديكال إكسبريس” نقلا عن جمعية القلب الأمريكية.

وجاء في مجلة “سيركيوليشان” الصادرة عن جمعية القلب الأمريكية أن أخصائيي الرعاية الصحية يستخدمون قياسات لضغط الدم داخل المكتب وأثناء النهار لتحديد احتياجات المريض من أدوية ارتفاع ضغط الدم وجرعاتها. إلا أن كثير من المرضى قد يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المكتشف أثناء الليل أو بمعنى آخر ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم.

ومن جانبه قال كازومي كاريو الحاصل على شهادتي الطب والدكتوراه وهو المؤلف الرئيسي للبحث وأستاذ في طب القلب والأوعية الدموية بجامعة جيتشي الطبية في توتشيجي باليابان “يتم بصورة متزايدة اعتبار (ارتفاع) ضغط الدم أثناء الليل مؤشرا لمخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية”.

وأوضح كاريو أن “هذه الدراسة توفر معلومات أكثر عمقا بشأن مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بارتفاع ضغط الدم الليلي والأنماط الظاهرية المختلفة لضغط الدم أثناء الليل عما تم الإعلان من قبل”.

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